Зарождение легенды: абхазский дебют театра каскадеров

О выступлении конного театра "Каскадер" в Абхазии в 1987 году читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В один из обычных рабочих дней бильд-редактор Sputnik Абхазия Илона Хварцкия "шерстила" интернет и наткнулась на серию фотографий, сделанных когда-то давно на фоне абхазских гор.

Удивили не знакомые пейзажи, а то, что карточки напоминали кадры из голливудских фильмов. Но подписи к фото ясности не добавляли.

На фото обратила внимание ее коллега Изольда Хагба. Любовь к лошадям ей привили с раннего детства и пройти мимо зрелищных кадров она просто не смогла. И Изольда вспомнила те события.

© Sputnik / Татьяна Крылова Зрители во время выступления артистов конного театра "Каскадер"

"Это было на ипподроме в Бзыбь. Конечно же, мы не пропускали ни одно мероприятие, связанное с лошадьми в Абхазии. Не стало исключением и представление на Бзыбском ипподроме. Это был настоящий праздник для детей и взрослых. Я помню, столько эмоций мы принесли домой – мое детское воображение поражали и яркие костюмы, и динамичность действий на поле, а спецэффекты в виде громких хлопков и дымовых шашек на тот момент казались каким-то запредельным искусством", - поделилась эмоциями Хагба.

© Sputnik / Фред Гринберг Каскадеры Михаил Уде и Анатолий Погребной на первом представлении Конного театра каскадеров

Она вспоминает, что еще долгое время не только дети, но и взрослые пересказывали друг другу увиденное, вызывая зависть у тех, кто не попал на ипподром. Это стало настоящим событием в жизни Абхазии.

Никаких других данных об этом представлении каскадеров в Абхазии не сохранилось. Начали искать через Министерство культуры России. Вскоре клубок постепенно начал разматываться.

Абхазский трамплин

28 августа 1987 года на Бзыбь состоялся дебют конного театра "Каскадер". Более 70 конников на берегу реки показали зрелищное представление "Легенда о Золотом руне и верной любви".

"Мы считаем, что Абхазия – родина конного театра "Каскадер", так как именно в Абхазии театр дебютировал",– начал свой рассказ генеральный директор "Каскадера" Анатолий Клименко.

Театр начал формироваться несколько раньше, прежде всего стараниями представителя великой династии наездников, осетина Мухтарбека Кантемирова при содействии председателя Федерации конного спорта СССР Михаила Буденного и дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Горбатко.

© Sputnik / Татьяна Крылова Сцена из спектакля "Золотое руно" конного театра "Каскадер"

Мухтарбек Кантемиров внес большой вклад в развитие российского кино, цирка, театрального мастерства. Многие его работы, по словам Анатолия Клименко, считаются академическим примером для тех, кто работает в этом жанре.

Идея создать конный театр у Мухтарбека появилась в 1980-х годах. Тогда у него было много работы в кино. Ощущалась острая потребность в постоянно действующей группе каскадеров.

"До этого у нас не было профессиональных каскадеров, – признается Анатолий Клименко. – Мухтарбеку удалось собрать ведущих каскадеров Советского Союза на базе спортивного комплекса "Битца". Это был грандиозный комплекс, построенный к Олимпиаде 1980 года. На базе была собрана группа каскадеров, которые там тренировались, повышали свой уровень. Потребность постоянно действующей труппы каскадеров и стимулировала создать театр, который постоянно показывал бы зрителям шоу, спектакли. Кроме каскадеров были приглашены и другие специалисты, причем высочайшего класса".

© Sputnik / Татьяна Крылова Фрагмент спектакля "Золотое руно" конного театра "Каскадер"

После решения всех организационных вопросов была написана и первая пьеса "Легенда о Золотом руне и верной любви". Над сценарием работали Яков Голиков и Александр Матусов.

"Так как в самой постановке "Легенда о Золотом руне и верной любви" речь шла о древней Колхиде, а это, как мы знаем, территория современной Абхазии. И вот мы выбрали как историческое место Колхиду", – объяснил Анатолий Клименко.

Еще одно обстоятельство было в пользу Абхазии. Тогда в СССР сложно было найти подходящий ипподром. "Каскадер" имел большое поголовье лошадей и их где-то надо было держать.

"Практически не было альтернативы выступать на большой площадке. А ипподром в Бзыби был одним из идеальных мест, где можно было разместить наших лошадей. Тогда поголовье было больше 30 лошадей", – сказал Клименко.

Незабываемое зрелище

В спектакле "Каскадера" принимали участие около 70 человек. Каждый образ был важным. По словам гендиректора театра, не было дробления на легкие или сложные роли. Каскадерам и их лошадям предстояло не просто показывать лихие трюки, но и передать сюжет, идею спектакля зрителю.

Для жителей Абхазии приезд конного театра стал большим событием. Всю неделю, что конный театр был в Абхазии, ипподром был переполнен. Люди семьями приезжали посмотреть зрелище.

"Я помню рассказы труппы о том, с какой добротой и теплотой их встретили местные жители. Людей было так много, что на трибунах даже мест не оставалось. Некоторые даже приходили со своими стульями и смотрели представления. Причем это не один раз, а в течение недели. Так зарождался театр. От спектакля к спектаклю мастерство наездников росло. Это передавалось зрителю. Был интерес. Это был эксперимент. Я считаю, что труппе удалось", – уверен гендиректор "Каскадера".

Дебют в Абхазии для многих каскадеров стал трамплином. Многие затем построили карьеры не только в России.

© Sputnik / Татьяна Крылова Артист конного театра "Каскадер" в спектакле "Золотое руно"

"Главный герой спектакля Артур Березин, например, 25 лет провел за рубежом. Он работал в ЮАР. Снимался в голливудских фильмах. Сегодня же он снова трудится в нашем театре", – добавил Клименко.

Первый в мире конный театр "Каскадер" работает и сегодня. Правда, он уже не тот, что был 32 года назад. Сегодня едва ли можно найти спектакли в репертуаре "Каскадера". Но артисты по-прежнему снимаются в фильмах. В 2015 году "Каскадер" участвовал в съемках фильма Шахназарова "Анна Каренина". Театр участвовал в постановке конных трюков. Работа, по словам Клименко, была масштабной. Основные съемки проходили в Москве и в Крыму. В фильме было задействовано 189 наездников.