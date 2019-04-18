Выставка, приуроченная ко Дню памятников, открылась в Сухуме

СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка, приуроченная к Международному дню памятников, открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в четверг 18 апреля.

На выставке представлены работы из Картинной галереи Абхазии с изображением памятников Абхазии, архивные и современные фотографии, макеты сооружений памятников архитектуры. Уникальность выставки состоит в том, что многие картины не выставлялись более четверти века, а некоторые выставляются впервые.

© Sputnik / Томас Тхайцук Художественной выставкой отметят в Абхазии День защиты памятников

"В этот день вот уже 35 лет весь мир отмечает День памятников культуры и исторических мест. Нам захотелось присоединиться к этой международной акции. В разных странах он отмечается по разному, где-то открываются двери национальных заповедников, исторических усадеб, музеев, мы решили провести выставку", - сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

Цель выставки – показать многообразие памятников Абхазии.

"Именно памятники культуры притягивают многих путешественников, художников, писателей, исследователей. Это огромное богатство, которое нужно сохранить. Представлены фотографии из архивных документов. Человек, который придет сюда, не увидит чего-то нового, эти памятники и артефакты ему очень хорошо знакомы, но суть выставки в том, чтобы остановиться, задуматься и приложить все усилия для сохранения памятников", - заметила она.

Выставка, приуроченная к Международному дню памятников © Sputnik / Бадрак Авидзба

Выставка, приуроченная к Международному дню памятников © Sputnik / Бадрак Авидзба

Выставка, приуроченная к Международному дню памятников © Sputnik / Бадрак Авидзба 1 / 3 © Sputnik / Бадрак Авидзба Выставка, приуроченная к Международному дню памятников

Директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания отметил, что День памятников культуры омрачен пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже.

"Лично я очень люблю архитектуру, готику, и собор Нотр-Дам сильно пострадал от огня. Чтобы не впадать в уныние, организовали такую выставку. На выставке представлены работы членов Союза художников Абхазии, членов Союза художников СССР и современные художники", - подчеркнул Сакания.

Выставка в Центральном выставочном зале Сухума продлится до 25 апреля.

Международный день памятников и исторических мест отмечается в мире ежегодно 18 апреля. Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Он также дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения.