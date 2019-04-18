Очередь за здоровьем: в Очамчыре началась диспансеризация населения

О том, как в Очамчырском районе прошел первый день диспансеризации и какие врачи пользовались большей "популярностью", читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Своевременная помощь

Первый день диспансеризации в Очамчырском районе начался с 9 утра. Мобильный госпиталь расположился во дворе Очамчырской районной больницы. Здесь принимают врачи-маммологи и рентгенологи, а также работает лаборатория на колесах.

Сдать анализы в лаборатории можно только по назначению врача, результаты обрабатываются быстрее обычного, на ответ уходит не больше часа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый день диспансеризации начался в 9 часов утра

К 9 часам в лаборатории уже успели принять 20 человек, но самая большая очередь скопилась у кабинета маммографии. По словам врачей, подобная активность женщин наблюдается неспроста. Рак молочной железы - самое распространенное онкологическое заболевание у женщин в мире. Уже в первые часы диспансеризации в Очамчыре врачи выявили два случая онкологии, оба обнаружены своевременно и подлежат лечению.

"Мы обследуем женщин старше 40 лет с целью выявления ранних форм раковых заболеваний. Такое обследование необходимо проводить раз в два года. Болезнь опасна тем, что у нее нет практически никаких симптомов – грудь не болит, не беспокоит, редко опухоль можно нащупать, поэтому маммография считается золотым стандартом", - объяснила врач-рентгенолог Марина Обозная.

Врачи на все болезни

Очередь из желающих проверить свое здоровье скопилась не только во дворе больницы. Специалисты в области неврологии, кардиологии, терапии, урологии также проводят прием и внутри здания. Для того чтобы население района смогло пройти бесплатное обследование у квалифицированных врачей России, руководство больницы создало все комфортные условия, отметила главврач Очамчырской больницы Мадонна Кишмария. По ее словам, в первые часы было зарегистрировано около 90 детей и около 150 взрослых.

"Перед нами была поставлена задача – оповестить население. Мы составили информационные письма, в которых было указано, какие виды обследования можно пройти у нас. Все руководители учреждений, главы администраций сел, фельдшеры и директора школ получили данные письма", - объяснила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук В первые часы было зарегистрировано около 90 детей и около 150 взрослых

Большой "популярностью" пользуются также врачи-педиатры. В Очамчырском районе можно пройти обследование у детских врачей кардиологов, неврологов, терапевтов и других. В первые часы диспансеризации в регистратуре уже числилось 90 детей. Главное условие – дети должны проходить проверку в сопровождении родителей.

Татьяна Микая привела на диспансеризацию 11-летнюю дочку. По ее словам, в последнее время девочка стала быстро уставать и много нервничать. Врачи считают, что школьница слишком перегружается на занятиях.

© Sputnik / Томас Тхайцук Диспансеризация - это отличная возможность полностью проверить здоровье своего ребенка

"Никаких серьезных причин выявлено не было, но я считаю, что это отличная возможность полностью проверить здоровье своего ребенка. К сожалению, нам редко выпадает такое счастье. Все специалисты находятся в одном месте, представлено современное оборудование и что немаловажно, все проходит бесплатно", - отметила Татьяна.

Диспансеризация будет проходить во всех районах Абхазии. По словам главного врача сводного медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Бориса Александрова, за десять дней работы специалисты уже успели принять около трех тысяч пациентов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Специалисты работают на современном оборудовании

"Было выполнено порядка десяти тысяч консультаций, значительное число ультразвуковых и маммографических исследований, выявлено достаточно большое количество заболеваний. Много больных направлено на стационарное лечение, в том числе в подведомственные ФМБА медицинские учреждения в России", - добавил он.

В Очамчырском районе диспансеризация продлится до 23 апреля. Для обследования у специалистов ФМБА необходимо иметь с собой документ, подтверждающий личность, и зарегистрироваться в регистратуре больницы.

© Sputnik / Томас Тхайцук В Очамчырском районе диспансеризация продлится до 23 апреля

В Гулрыпшском районе проверить здоровье можно будет с 24 по 28 апреля, в Сухумском районе - с 14 по 20 мая. В Сухуме обратиться к специалистам можно будет с 21 по 27 мая, в Гудаутском районе и Новом Афоне - с 28 мая по 3 июня. В Гагрском районе и Пицунде бесплатная диспансеризация пройдет с 4 по 9 июня.