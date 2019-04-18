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Схроны боеприпасов обнаружены в Гулрыпшском и Ткуарчалском районах

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Найденные в Гулрыпшском и Ткуарчалском районах боеприпасы переданы для дальнейшего уничтожения в МЧС республики.

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Сотрудники СГБ Абхазии совместно с военнослужащими Пограничного управления ФСБ России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли схроны боеприпасов в Гулрыпшском и Ткуарчалском районах, сообщается на сайте СГБ республики.

Отмечается, что, в частности, изъяты авиационная ракета НУРС, две головные части НУРС с боевым зарядом, пять хвостовых частей, противотанковая мина ТМ-52, выстрел к гранатомету РПГ (ПГ-7Л) и выстрел к гранатомету РПГ (ПГ-7М).

Боеприпасы переданы для дальнейшего уничтожения в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Теги:
боеприпасы, Ткуарчальский район, Гулрыпшский район, МЧС Абхазии


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