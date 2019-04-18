Конституционный суд отказал депутатам в упразднении должности вице-президента

Конституционный суд отмечает, что должность вице-президента создает в обществе политический и общественный консенсус и является серьезным фактором национального согласия, объединения интересов и устремлений.

СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Конституционный суд Абхазии принял заключение по предложению группы депутатов об упразднении должности вице-президента республики.

13 марта в Конституционный суд Абхазии поступило предложение от одной трети из общего числа депутатов Парламента республики для внесения поправок в Конституцию Абхазии. Суть предложенных поправок к Конституции заключается в упразднении должности вице-президента Абхазии.

"Упразднение должности вице-президента связано с реализацией принципа народовластия (статья 2 Конституции Республики Абхазия), принципа разделения властей (статья 7 Конституции Республики Абхазия) и пределов самостоятельности исполнительной ветви власти (глава 4 Конституции Республики Абхазия)", - говорится в частности в заключении Конституционного суда.

Исследуя смысл и содержание проекта депутатов, Конституционный суд пришел к выводу, что вопросы, поставленные в нем, неотделимо сопряжены с принципом народовластия, реализующимся непосредственно через всенародное голосование (референдум) либо опосредованно через депутатов представительного органа власти.

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"Во-вторых, речь идет о соблюдении при такой постановке вопроса конституционных принципов разделения властей и пределах самостоятельности исполнительной ветви власти. Актом непосредственного осуществления власти народом в соответствии с Конституцией Республики Абхазия является избрание президента Республики Абхазия и одновременно с ним вице-президента Республики Абхазия", - отмечается в тексте.

Парламент проектом Конституционного закона "О поправках к главе 4 Конституции Республики Абхазия", которое предусматривает исключение должности вице-президента, вносит изменения в структуру органов исполнительной власти, что нарушает систему сдержек и противовесов, считают судьи Конституционного суда.

"Предложение об упразднении должности вице-президента Республики Абхазия вступает в противоречие с принципом самостоятельности ветвей власти, так как вторгается в область конституционных полномочий всенародно избранных президента и вице-президента", - говорится в сообщении.

Конституционный суд отмечает, что должность вице-президента создает в обществе политический и общественный консенсус и является серьезным фактором национального согласия, объединения интересов и устремлений.

Вместе с тем Конституционный суд не отрицает саму постановку вопроса о сохранении либо упразднении поста вице-президента, однако считает конституционным, законным способом решение этого вопроса путем проведения всенародного голосования (референдума).