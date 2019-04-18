Конституционный суд отказал депутатам в пересмотре полномочий президента

Запрос группы депутатов парламента Абхазии о внесении изменений в порядок назначения и отстранения от должности генерального прокурора республики поступил в Конституционный суд 12 марта.

СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Конституционный суд Абхазии признал несоответствующим Конституции страны запрос группы депутатов Парламента Абхазии пересмотреть полномочия президента Абхазии при выборе и назначении генерального прокурора республики, сообщается на сайте КС.

По мнению депутатов, действующая процедура представления и утверждения генерального прокурора определяет прямую зависимость лица, находящегося на этой должности, от главы исполнительной власти. Это не может не сказаться на объективности осуществления возложенных на него обязанностей, уверены парламентарии. Органы прокуратуры де-факто становятся частью системы исполнительной власти страны, что, несомненно, оказывает влияние на результативность их работы, говорится в адресе депутатов, направленном Конституционному суду 12 марта 2019 года.

Однако Конституционный суд посчитал такую постановку вопроса неправомерной. В заключении КС поясняется, что генеральный прокурор назначается и освобождается от должности Парламентом страны по представлению президента. Полномочия президента ограничены – он имеет право предлагать кандидатуру генпрокурора, выступить с предложением о его отстранении, но окончательное решение остается за Народным Собранием.

"Возможность президента страны как главы исполнительной власти представлять кандидатуру генерального прокурора, а также возможность законодательной власти принимать окончательное решение по этому вопросу и является подтверждением принципа разделения государственной власти в Республике Абхазия на законодательную, исполнительную и судебную, которые действуют самостоятельно", - подчеркивается в заключении Конституционного суда.

Заключение Конституционного суда окончательно и обжалованию не подлежит, говорится в сообщении ведомства.