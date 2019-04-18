Власти Сирии заявили о развитии сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Дамаск рассчитывает развивать сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, в чем видит большой потенциал, заявил министр экономики и внешней торговли Сирии Самер Аль-Халиль на сессии Ялтинского международного экономического форума.

"Я полагаю, что мы сможем и дальше развивать наше сотрудничество в рамках экономических договоров с Абхазией и Южной Осетией, чтобы разрешить вопросы таможенного оформления. В течение пяти лет мы смогли найти правильные пути, чтобы быстро выходить на наши рынки. Возможности сотрудничества очень большие, но вначале, естественно, имеются определенные трудности, их надо преодолеть, включая вопросы урегулирования платежей, таможенные вопросы и так далее", - цитирует сирийского министра РИА Новости.

В декабре 2018 года парламент Абхазии ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Сирией, подписанный главами государств 4 сентября. Парламент Сирии ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве 11 октября. Были заключены также два соглашения: о создании совместного комитета по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки, искусства и культуры, и в области облегчения и развития торгового и экономического сотрудничества.