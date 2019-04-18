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И на небе, и на земле: зенитчики ЮВО защитили объекты в Абхазии от условного противника

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Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели учение по защите важных объектов от групповых ракетных ударов авиационных и морских сил условного противника.

Российские военные в Абхазии отработали поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей условного противника.

Средства нападения условного противника были поражены электронными пусками ракет.

Всего было выполнено около 70 вводных по ликвидации угроз ракетных атак. Кроме того, в ходе учения дежурные подразделения базы отработали уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника, внезапно напавших на стартовые позиции ракетных комплексов.

Всего в учении приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной техники.



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