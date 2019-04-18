И на небе, и на земле: зенитчики ЮВО защитили объекты в Абхазии от условного противника

Российские военные в Абхазии отработали поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей условного противника.
Средства нападения условного противника были поражены электронными пусками ракет.
Всего было выполнено около 70 вводных по ликвидации угроз ракетных атак. Кроме того, в ходе учения дежурные подразделения базы отработали уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника, внезапно напавших на стартовые позиции ракетных комплексов.
Всего в учении приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной техники.