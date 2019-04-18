Матч XIII тура чемпионата Абхазии по футболу между "Нартом" и "Афоном" прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме.

СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский "Нарт" досрочно стал чемпионом Абхазии по футболу обыграв команду "Афон" в матче XIII тура со счетом 2:1, рассказал корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

Первый тайм матча закончился в пользу "Нарта", счет в игре открыл Георгий Бенидзе на 22 минуте. Во второй половине игры (72 минута – ред.) Давид Логуа сравнял счет в матче, и уже в добавленное время сухумская команда сумела забить победный мяч, который стал решающим в завоевании титула чемпионов страны.

До конца чемпионата страны по футболу осталось еще два тура, однако "Нарт" после 13 игр набрал 33 очка и стал недосягаем для соперников. У ближайшего преследователя сухумского "Нарта", команды "Гагра", 27 набранных очков.

За два тура до окончания национального первенства столичный "Нарт" выиграл 11 матчей из 13, в двух встречах уступил, при этом футболисты забили 44 гола и пропустили 12 мячей.

В чемпионате Абхазии по футболу принимают участие шесть команд: футбольные клубы "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум.