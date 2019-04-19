Идет охота на волков: как борются с хищниками в Абхазии

СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Отстрел хищников в Очамчырском районе идет активнее, нежели в других районах республики, сказал в интервью Sputnik начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

"На Государственную ветеринарную службу, как на один из центральных органов Госуправления, возложена организация отстрела шакалов и волков в Абхазии. Мы принимаем от охотников туши отстрелянных животных, либо уши и хвосты, а рассчитываемся с ними деньгами. Это шакалы и волки. После Очамчыры такая же работа нас ждет в Гулрыпшском районе. В Очамчырском районе неплохо охотятся люди, а вот другие районы немного пассивны, плохо идет эта работа", - сказал Джопуа.

Прием фрагментов убитых волков, шакалов и лис, проходит в Очамчыре каждый четверг, и такая работа идет уже около полутора месяцев, сообщил начальник Государственной ветеринарной службы Очамчырского района Ахра Амичба.

За это время приняли около 130 шакалов, лис очень мало - четыре, а волков – 15. За каждого убитого и сданного шакала и лиса выплачивается по 500 рублей, а за голову волка дают 3 000 рублей.

"Если речь идет о шакалах и лисах, то охотники должны принести нам уши хвосты и фотографии убитых животных. Если же охотник застрелил волка, он приносит нам голову зверя и фотографии", - отмечает Ахра Амичба.

После ветеринары утилизируют фрагменты убитых хищников.

"Охотники довольны, активно приносят нам свою добычу", - заметил ветеринар.

На уничтожение хищников государство выделило 700 тысяч рублей, и работа по приему убитых животных будет продолжаться до тех пор, пока есть средства на выплату охотникам, сказал Амичба.

"Охота приносит большую пользу, так как лисы, шакалы, волки являются разносчиками различных заразных заболеваний, например, бешенства", - сказал Роман Джопуа.

Ранее сообщалось, что в Очамчырском районе за последние годы сильно расплодились волки и шакалы. Такое соседство стало настолько некомфортным и опасным, что в 2016 году районная администрация стала платить охотникам по 500 рублей за голову шакала и 1000 - за волка. В этом году расценки изменились.