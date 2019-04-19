Трое неизвестных похитили мужчину в селе Гумиста, возбуждено уголовное дело

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Мужчина был похищен тремя неизвестными в селе Гумиста Сухумского района 17 апреля, об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.

По данным следствия, 17 апреля в 22:40 Мерцхулава Омар Датикович, 1979 года рождения, двигался на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter с пассажирами по улице Эшерская в селе Гумиста Сухумского района. Его остановил внедорожник белого цвета, откуда вышли трое неустановленных следствием лиц в камуфлированной форме, в масках, вооруженные огнестрельным оружием. Мерцхулава вытащили из машины и похитили.

Позже Mercedes-Benz Sprinter был обнаружен на пустыре села Гумиста Сухумского района.

Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Абхазии "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и насилия опасного для жизни и здоровья" и "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору".

Детали произошедшего выясняются.