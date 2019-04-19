Абхазия пригласила "Друзей Крыма" стать наблюдателями на президентских выборах

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Ассоциация "Лига друзей Абхазии" пригласила членов "Клуба друзей Крыма" принять участие в предстоящих выборах главы республики в качестве международных наблюдателей, сообщил в интервью радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Астамур Логуа.

Встреча двух сторон прошла в рамках Ялтинского международного экономического форума, который проходит в Крыму с 18 по 20 апреля. По словам Логуа, "Клуб друзей Крыма" включает в себя представителей более 70 стран мира.

"Этими контактами мы привлечем всех участников клуба продвигать интересы Абхазии. В него входят многие общественные деятели и политики из Европы и Латино-Американских стран, много представителей Африки. Мы ждем большое количество гостей в Абхазии и хотим, чтобы люди со всего мира смогли понаблюдать за выборами в нашей стране, чтобы в республику приезжало большее количество иностранцев, которые смогут увезти с собой приятные впечатления и рассказывать о стремлении Абхазии к международному признанию. Это основная наша цель", - рассказал он.

По словам Логуа, после первой официальной встречи с участниками "Клуба друзей Крыма", которая состоялась в Крыму 19 апреля, уже шесть представителей из Сирии, Греции, Швеции, Норвегии, Италии и Левана изъявили желание принять участие в выборах президента Абхазии.

"Сейчас мы будем планировать, как организовать их приезд в Абхазию. Думаю, с помощью этих связей мы привлечем к нашей стране много внимания", - добавил он.

"Клуб друзей Крыма" был создан в 2017 году. На сегодняшний день в него входят более 70 стран и международных организаций со всего мира. Членами организации стали общественные деятели, политики и организации из Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Китая, Литвы, Норвегии, Палестины, Сербии, Сирии, США, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Япония и других стран мира. В апреле 2018 года Абхазия также присоединилась к участникам "Клуба друзей Крыма".