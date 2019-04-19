Посол Хаддад: Сирия и Абхазия работают над открытием диппредставительств

Сирия признала независимость Абхазии 29 мая 2018 года и установила с ней дипломатические отношения.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Сирия и Абхазия работают над открытием дипломатических представительств в Дамаске и Сухуме, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Сирии в Москве Рияда Хаддада.

"Мы работаем и прилагаем все усилия для открытия диппредставительства", - сказал Хаддад, говоря о возможности появления посольства Абхазии в Дамаске.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Власти Сирии заявили о развитии сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией

Посол отметил результаты встречи сирийской и абхазской делегаций во время Ялтинского международного экономического форума, который проходит с 18 по 20 апреля, подчеркнув, что необходимо устранить все препятствия и трудности для укрепления торгово-экономических и финансовых отношений между странами.

Ранее министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил, что посольство Абхазии в Сирии будет открыто "в обозримом будущем".

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 29 мая 2018 года и установила с ними дипломатические отношения. Осенью прошлого года в рамках официального визита в Дамаск президенты Абхазии и Сирии заключили договор о дружбе и сотрудничестве.

Пятый Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит в Ялте с 18 по 20 апреля. Это ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму, входит в четверку крупнейших экономических форумов в России. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.