Россотрудничество подвело итоги "Школы молодого лидера" в Абхазии

В рамках проекта российские и абхазские специалисты провели мастер-классы по социологии, профилактике экстремизма и терроризма, основам лидерства и так далее.

СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. В проекте "Школа молодого лидера" с сентября по декабрь 2018 года приняли участие 25 человек, сообщил в интервью радио Sputnik консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Воспитание лидеров, культура и образование: чем занимается Россотрудничество в Абхазии

По его словам, основная цель проекта – расширение связей между молодежью России и Абхазии.

"Также предполагается, что участникам проекта предоставляется возможность принять участие в образовательных и информационных проектах в различных сферах, от лидерства до молодежного предпринимательства и инновациями. Ребята также имели возможность принять участие в образовательных поездках по России, в деловых играх, чтобы найти себя в чем-то новом", - рассказал Кононов.

В рамках проекта российские специалисты читали участникам лекции по социальному проектированию, профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде, противодействию фальсификации истории и так далее. Кроме того, Международный центр образования и иберо-американских исследований Южного федерального университета организовал для участников курсы по повышению квалификации.

Участники мастер-классов получили более 30 благодарственных писем и грамот за участие в проектах "Школы молодого лидера", а также 20 сертификатов о повышении квалификации.

По словам участницы проекта Жанны Айба, "Школа молодого лидера" позволила участникам получить новый опыт в различных направлениях, а также развить лидерские качества.

"Нас обучали политологии, социологии, коммуникациям, мы учились работать в команде, и в нас развивали лидерские качества. Мне очень понравился формат, так как это были не просто скучные лекции, а мы принимали активное участие в каждом мастер-классе. Нам объяснили, что для того чтобы стать лидером, необходимо уметь работать в команде, а также быстро находить пути решения сложных ситуаций", - рассказала она.

По словам Кононова, в апреле представительство Россотрудничества в Абхазии планирует расширить рамки "Школы молодых лидеров" и запустить онлайн проект "Академию молодых лидеров".

"То есть молодые люди смогут онлайн проходить тренинги на различные темы. Они будут разбиты по различным блокам – лидерство, коммуникации в современном мире, управление проектами, социальное проектирование, предпринимательство, инновации, а также курс лекций по прикладной политологии", - объяснил он.

"Школа молодого лидера" – это коммуникационная, образовательно-просветительская, интеграционная и досуговая площадки для молодежи Республики Абхазия. Впервые проект был запущен в Абхазии в августе 2018 года.