Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. В выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром туман. Днем в субботу возможен дождь, в воскресенье преимущественно без осадков, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 763 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5°С+10°С, днем +10°С+15°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.