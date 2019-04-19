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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (78)
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В выходные дни, 20 и 21 апреля, на погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет влиять обширный, устойчивый антициклон, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. В выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром туман. Днем в субботу возможен дождь, в воскресенье преимущественно без осадков, сообщают абхазские синоптики. 

Атмосферное давление 763 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +5°С+10°С,  днем +10°С+15°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (78)


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