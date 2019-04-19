Абхазия и Сирия создадут Межправительственную комиссию

Встреча министров экономики Абхазии и Сирии прошла в рамках Ялтинского международного экономического форума, который проходит в Крыму с 18 по 20 апреля.

СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазская и сирийская делегация приняли решение о создании межправительственной комиссии на основе договоров, подписанных между двумя странами в 2018 году, сообщил в интервью радио Sputnik министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Власти Сирии заявили о развитии сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией

"Нам удалось проговорить состав комиссии и в ближайшее время мы обменяемся официальными письмами, которые лягут в основу этой комиссии" – сказал министр.

По словам Ардзинба, представители сторон также обсудили детали соглашения о беспошлинной торговле между странами.

"В прошлом году Сирия признала Абхазию, и стало возможным подписание соглашения о беспошлинной торговле. Сегодня мы обсудили возможность наполнения этого соглашения реальными составляющими, наши торгово-промышленные палаты активно взаимодействуют в этом направлении" – добавил он.

Министры также обсуждали вопрос запуска судна, которое будет курсировать между Сирией и Крымом.

"Мы обсуждали вопрос о том, что можно будет включить в этот маршрут и Абхазию, чтобы наши предприниматели моли пользоваться этой привилегией и отправлять товары в Сирию и наоборот" – объяснил Ардзинба.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходит с 18 по 20 апреля. Организаторы ожидают более 3 тысяч участников из порядка 100 стран мира.



