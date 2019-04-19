Минздраву Абхазии поручено организовать лечение Аслана Бжания в Москве

Депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии, сопредседатель блока оппозиционных сил Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц города Москвы 18 апреля 2019 года.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба поручил министру здравоохранения республики связаться с российскими коллегами, чтобы организовать лечение госпитализированного в Москве депутата Парламента Аслана Бжания в рамках соглашения между правительствами Абхазии и России, сообщается на сайте Кабмина.

Глава правительства также поручил Министерству иностранных дел оказать возможную помощь и поддержку родственникам Аслана Бжания, пребывающим в Москве вместе с ним.

Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц города Москвы 18 апреля 2019 года. Причина его госпитализации не называется.

Межправительственное соглашение Абхазии и России в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи было подписано в Москве 18 октября 2013 года.