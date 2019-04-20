Заводы по переработке рыбы пополнят бюджет Абхазии на 123 миллиона рублей

Хамсовая путина завершилась в Абхазии 31 марта. Всего за сезон 2018-2019 выловили 66 тысяч 300 тонн хамсы.

СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Заводы по переработке рыбы за использование природных ресурсов выплатят в государственный бюджет более 123 миллионов рублей, сказал министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия в интервью радио Sputnik.

"Из этой суммы уже выплачено более 71 миллиона рублей, до конца апреля должны поступить более 44 миллионов рублей. Бюджет страны пополнится за счет реализации рыбной муки и рыбьего жира, которые производятся на предприятиях", - добавил Какалия.

Министр отметил, что в результате пожара на складе рыбзавода Очамчыры было уничтожено более одной тысячи тонн рыбной муки. По его словам, ущерб от пожара еще предстоит оценить.

Какалия подчеркнул, что вылов хамсы в территориальных водах Абхазии не сказывается отрицательно на экологии Черного моря.

"По имеющейся информации турецкие рыболовные компании выловили более трехсот тысяч тонн хамсы, Грузия – более 150 тысяч тонн, а мы поймали 66 тысяч тонн", - отметил он.

Ранее председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава отмечал, что хамсовая путина завершилась благоприятно.

"Конечно, были нарушения, но не такие серьезные. Согласно указу нашего комитета, нельзя ловить рыбу в том месте, где река впадает в море. За сезон одно судно нарушило это правило. Мы на три дня отстранили судно от ловли рыбы. Остальные нарушения касались допустимой зоны ловли рыбы. Их было чуть больше 15. Все нарушители заплатили административный штраф", – сказал Савелий Читанава.

С начала сезона, который стартовал 24 декабря, общий допустимый улов хамсы за сезон путины был определен в 27 тысяч тонн. Но 8 февраля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба поднял квоту до 69 тысяч 800 тонн рыбы. Столь резкое увеличение квоты, как пояснили в правительстве, было обусловлено благоприятной промышленной обстановкой.