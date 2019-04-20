Турнир по легкой атлетике памяти Саиды Гунба открылся в Сухуме

В республиканском турнире по легкой атлетике памяти Саиды Гунба принимает участие около 150 спортсменов.

СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Республиканский турнир по легкой атлетике памяти серебряного призера Олимпийских Саиды Гунба открылся в Сухуме в субботу 20 апреля.

В турнире участвуют спортсмены двух возрастных групп 2003-2005 годов рождения, 2002 года рождения и старше. В программе турнира - толкание ядра, метание копья, бег на 100, 400 и 1 500 метров.

Несмотря на дождливую погоду для участия в соревнованиях приехали около 150 юных спортсменов.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Участники турнира по легкой атлетике на республиканском стадионе в Сухуме

"Эти соревнования традиционные, ежегодные. Раньше мы проводили турнир на призы Саиды Гунба, сейчас уже соревнования посвящены ее памяти", - сказала главный судья турнира, заслуженный тренер Республики Абхазия Лолита Назарс.

Попробовать свои силы в различных легкоатлетических видах спорта решили спортсмены из Ткуарчалского, Гагрского, Гудаутского, Сухумского районов и представители нескольких учебных организаций. Турнир двухдневный, итоги будут подведены 21 апреля.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Перед началом турнира

Анастасия Самсонова учится в 10 классе сухумской четвертой школы, она несколько раз участвовала в этих соревнованиях, и одерживала победы. "В этот раз я также планирую одержать победу", - оптимистично сказала она.

Другая участница Диана Агумава уже несколько лет занимается легкой атлетикой, в том числе бегом. "Я давно занимаюсь легкой атлетикой, но сейчас бросила, так как у меня экзамены, и времени нет, но в ближайшее время хочу продолжить тренироваться. Сегодня я буду бежать короткую дистанцию в сто метров", - говорит она.

© Sputnik / Бадрак Авидзба В программе турнира - толкание ядра, метание копья, бег на 100, 400 и 1 500 метров

Мастер спорта международного класса, серебряный призер ХХII Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году, Саида Каносовна Гунба родилась в 1959 году 30 августа в Пицунде.

В легкую атлетику пришла Гунба в 1974 году. Тренировалась под руководством Михаила Каракеяна, Ильи Гигаури. В состав команды СССР по легкой атлетике вошла в 1977 году.

© Sputnik / Юрий Сомов Кандидат в члены сборной олимпийской команды СССР по легкой атлетике Саида Гунба (метание копья

Результат на Олимпийских играх Саиды Гунба, с которым она заняла 2 место, – 67,76 метра. Первое место Гунба тогда уступила Кубинке Марие Каридад Колон.

Личный рекорд по метанию копья Саиды Гунба – 68,28 метра, его она установила в 1980 году. Спортсменка была награждена орденом "Знак почета" и орденом Славы III степени за заслуги в развитии спорта в Абхазии.