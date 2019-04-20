13:13 20 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.96
  • EUR71.92
Поиск
Ежегодный турнир по шахматам Амшен

Ежегодный шахматный турнир "Амшен" открылся в Сухуме

© Sputnik / Бадрак Авидзба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
14 0 0

Турнир будет проходить 20 и 21 апреля, участие в нем принимают более ста спортсменов, из различных районов Абхазии.

СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ежегодный шахматный турнир, организованный армянской общиной Абхазии "Амшен", открылся в Сухуме в субботу 20 апреля.

Турнир будет проходить 20 и 21 апреля, в первый день сильнейших будут выявлять среди детей до 12 лет, а в воскресенье силами померятся взрослые шахматисты.

"Уже в течение многих лет мы проводим этот турнир, дети с большим удовольствием участвуют, приезжают со всех районов республики. Армянская община старается всегда найти средства, чтобы провести данный турнир", - президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

Председатель армянской общины города Сухум Вараздат Миносян приветствовал всех участников турнира.

"Очень отрадно видеть столько радостных и смышленых детишек, которые готовы к серьезной интеллектуальной борьбе. От себя желаю, чтобы сегодняшний турнир был хорошей школой в жизни юных шахматистов, чтобы у них было побольше побед", - подчеркнул Миносян.

Ежегодный турнир по шахматам Амшен
© Sputnik / Бадрак Авидзба
Ежегодный турнир по шахматам "Амшен"

Один из участников соревнований Нестор Багателия, ему всего семь лет и он уже более года занимается в шахматной школе, свою первую встречу на турнире он выиграл и отметил, что намерен одержать победу во всех остальных.

В детском турнире по шахматам принимают участие более ста спортсменов, из различных районов Абхазии.

По теме

Удачная партия: как шахматы приживаются в школах Сухума


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: горящий Нотр-Дам и "Мисс Россия"
Животным в Лондонском зоопарке подарили яйца с сюрпризом к Пасхе
Пасхальные яйца с сюрпризом: Лондонский зоопарк раздал подарки своим обитателям
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia