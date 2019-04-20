Сара Абрамян из Абхазии стала финалисткой конкурса "Детская Новая волна-2019"

СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юная абхазская певица Сара Абрамян стала финалисткой Международного вокального конкурса "Детская Новая волна-2019". Об этом Sputnik сообщила мама артистки Ангелина Хагба.

Полуфинал, в котором принимали участие исполнители из 18 стран мира, проходил 18 и 19 апреля в Москве. Из 98 участников в финальную часть конкурса было отобрано всего 12.

"Мы подали заявку на "Новую волну", и нас пригласили, Сару сразу взяли в полуфинал, без прохождения кастинга. Это был сложно, сложнее, чем в шоу "Голос", в котором она принимала участие. Мы переживали за ее голос, потому, что у нее болели ухо и горло, и, конечно, Сара немного волновалась", - говорит мама Сары Абрамян.

В полуфинале она исполнила песню на русском "Драмы больше нет", абхазском языке "Край мой Абхазия" и во втором этапе полуфинала она пела иностранные произведения. В жюри сидели композитор Игорь Крутой и режиссер-постановщик "Новой волны" Александр Ревзин.

"Мы очень волновались, боялись что она не пройдет, так как было много участников из разных стран, но к счастью она оказалась среди финалистов. Мы пока не выбрали песни, которые Сара исполнит в финале, потому что это нужно согласовывать с организаторами. Пока Сара будет заниматься с Хиблой Мукба и 23 мая мы едем в Крым, и репетиции уже будут продолжены там", - отметила Хагба.

Финал Международного конкурса "Детская Новая волна-2019" состоится 30-31 мая в Крыму в городе Ялта.

Одиннадцатилетняя Сара Абрамян родилась в Сухуме. Учится в сухумской средней школе № 2 имени А.С. Пушкина. Мама привела ее в детскую студию эстрады "ДоРеМи", где абхазская эстрадная певица Хибла Мукба, прослушав ее, поняла, что девочка с великолепным слухом и голосом. Сара Абрамян была участницей музыкального шоу "Голос. Дети!" на первом канале российского телевидения.