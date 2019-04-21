Ислам, феминизм и пауэрлифтинг: история одной абхазской невестки

Евгения Матвеева пять лет назад вышла замуж и переехала в Абхазию. Она исповедует ислам, считает себя феминисткой и занимается пауэрлифтингом. Но обо всем по порядку.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Из Петербурга в Гудауту

"Я сюда приехала из Петербурга, вышла замуж и стала здесь жить. Сначала в Звандрипше, потом мы перебрались в Гудауту. Это было в 2014 году", – рассказывает о себе Евгения.

До переезда в Абхазию женщина, конечно же, слышала о республике. Но в подробности особо не вдавалась. Когда же Евгения узнала, что станет абхазской невесткой, она начала знакомиться с менталитетом, традициями и нравами местных жителей.

Трудностей с адаптацией у Евгении Матвеевой в Абхазии не возникло. Местные все разговаривают на русском, да и найти работу было несложно.

"Я врач, мне легко было трудоустроиться, – объясняет Евгения. – Сначала хотела устроиться в роддоме, но тогда он был закрыт. Временно родильное отделение было открыто в детской больнице, а там был укомплектован штат. Потом я пришла в поликлинику. Там как раз врач-гинеколог ушла в декрет, и меня приняли вместо нее. В течение месяца я устроилась на работу. Потом, когда в роддоме место освободилось, заведующая Эмма Ивановна пригласила меня туда. И там я тоже начала работать. Уже года четыре работаю тут".

© Sputnik / Томас Тхайцук Сейчас Евгения Матвеева работает в роддоме

Cон наяву: русский врач в Абхазии>>

У Евгении четверо детей. Сын и три дочери. Андрей и Настя ходят в школу, Хамида – в детский сад, а самая младшая Сария пока еще дома с родителями.

Матвеева отрицательно относится к тому, что в традиционном обществе рождение сыновей предпочтительнее.

"Часто, когда рождается девочка, родители к ней относятся как к мальчику, это может закончиться плохо. Это негативно влияет на ее развитие. Из-за этого девочки испытывают негативное социальное давление. Это может привести только к отклонениям сексуальной ориентации, – уверена она. – С другой стороны мальчиков с детства балуют, воспитывают их не так. Это, к сожалению, играет с ними злую шутку. В то время как их сестры учатся, работают, они сидят и мамины харчи кушают. Поэтому у нас наркоманы, игроки, потом застрелятся и повесятся. Отлично, мальчики, очень по-мужски себя ведут".

© Sputnik / Томас Тхайцук Евгения с детьми

Кажется, невозможно одновременно быть мусульманкой, абхазской невесткой и феминисткой. С одной стороны, исламизация, по мнению многих, - это постепенное подавление прав женщин, с другой - в абхазском обществе движения за права женщин как такового нет. Сама Евгения же не видит в этом противоречий.

Матвеева считает, что ислам – это всего лишь религия. Он не запрещает женщине бороться за свои права. По ее мнению, в Коране задекларировано право женщины на добровольное вступление в брак, развод, образование и другие социальные и политические активности.

"Я могла бы быть носителем любой религии. Да, часто феминистки – атеистки. Это связано с тем, что представители какой-либо религии традиционно придерживаются патриархата. Но это не значит, что религия этому учит. Если мы откроем Коран, то там говорится об уважительном отношении к женщине. Там не говорится о том, что женщина – человек второго сорта. Там, в частности, есть такие моменты, что дети обоего пола одинаково хороши. Там есть упоминания о правах женщин, о том, что женщину нельзя выдавать замуж без ее согласия. Если бы все придерживались ислама так, как говорит Коран, то мы бы увидели, что он не противоречит феминизму. Сегодня в некоторых странах мы видим религиозные перекосы. Например, женщинам не разрешают водить машину", – отметила Матвеева.

© Sputnik / Томас Тхайцук Младшая дочь Сария

Не про мужененавистничество

Борьба за права женщин подразумевает противодействие попыткам подчинить их. Многие путают феминизм с мизандрией (мужененавистничество – ред.). Но, по словам Евгении, это заблуждение. Феминизм – это про равенство полов, а не про то, что женщина главнее мужчины.

"При мизандрии женщина может сидеть дома и ненавидеть мужчин за то, что они обладают всеми правами, а ее права ущемляются. Да, можно сидеть дома за компьютером и писать ненавистнические посты. Но мужчинам от этого хуже не становится. А феминизм – это борьба за права женщин", – объясняет Евгения Матвеева.

По наблюдениям Евгении, права женщин и сегодня ущемляются, мужчины в большей степени занимают руководящие должности и получают зарплату больше, чем женщины. Также абхазские женщины не поддерживают друг друга, у многих даже проявляется обратный сексизм: зачастую, когда насилуют или убивают девушку, считают, что жертва сама виновата.

© Fotolia / Dmitry Vereshchagin Спортсмен из Абхазии стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

"Часто мы слышим мнение, что женщина сама виновата, она сама спровоцировала. Она, понимаешь ли, спровоцировала, – недоумевает Евгения. – Я вообще, считаю, что женщины должны поддерживать других женщин. И это, по-моему, нормально. Я пытаюсь поддерживать женщин, с которыми работаю, общаюсь, пытаюсь активировать их гражданскую ответственность".

Несправедливость, по мнению Матвеевой, проявляется также в том, что многие девушки из-за раннего вступления в брак не получают образования и выпадают из активной социальной жизни. Часто они из-за отсутствия диплома вынуждены работать продавцами в магазинах или официантками.

"Ненормально в 14 лет выходить замуж. Соответственно школу она не закончила, ни о каком образовании, даже среднем, речи идти не может. Я считаю, что это тоже ущемление прав. Не думаю, что девушки очень счастливы в таком браке. Она полностью зависима от мужа, который тоже не отличается ни умом, ни сообразительностью. А потом пройдет несколько лет, решит он жениться на другой, и пойдет она со своими детьми неизвестно куда. Допустим, если мой муж меня выгонит, то я с голоду не умру, я независима от него, у меня есть своя работа. Я хочу, чтобы и другие женщины были независимы, имели образование, хорошую работу, чтобы они, как личность, представляли ценность, чтобы они со своей семьей жили в свое удовольствие, а не из страха быть изгнанной, отвергнутой и умереть в нищете и голоде", – отметила Евгения Матвеева.

На работе Евгения каждый день встречается с десятками женщин. Со многими она разговаривает, выслушивает их проблемы и убеждает, что женщина должна бороться за свои права.

"Я разговариваю с теми, кто может воспринимать мои слова. Не все меня слышат, некоторые считают, что это нормальная ситуация, что все отлично. Это обратные сексистки. Это те, кто действительно считает, что да, женщины хуже мужчин, что женщины – это второй сорт. Они говорят: "Ну, я же женщина, куда мне до мужчин". С такими людьми я ничего не могу поделать. Я не буду им ничего объяснять, доказывать. Им и так нормально. Но когда человек делится своей проблемой, то тогда да, я помогаю. Чтобы помогать, человек должен понимать, что у него проблема", – добавила Евгения.

Увлечение пауэрлифтингом

На этом Евгения Матвеева не перестает удивлять. Она не только пропагандирует исламский феминизм, но еще и занимается пауэрлифтингом. Месяц назад она решила ходить на тренировки к соседу Раулю, который открыл зал в подвале гудаутского футбольного стадиона.

"Раньше я занималась силовыми видами спорта. Потом когда я переехала в Абхазию, со спортом возникли трудности. В Гудауте нет фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спорткомплексов. Здесь есть только детская спортивная школа. Но там только дети занимаются, да и те виды спорта, которые там есть, меня не привлекают. Есть только вот место, где занимаются пауэрлифтингом. И я месяц назад начала сюда ходить", – рассказала Матвеева.

Евгения Матвеева © Sputnik / Томас Тхайцук

Евгения Матвеева © Sputnik / Томас Тхайцук

Евгения Матвеева © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Евгения Матвеева

За месяц Евгения добилась неплохих результатов. Она даже заняла третье место в чемпионате Абхазии по пауэрлифтингу. Но свои достижения женщина скромно называет не примечательными.

"Мои личные рекорды не такие интересные. Например, в становой тяге – 80 килограммов. Но я не останавливаюсь на этом. Хочу второй взрослый разряд", – делится планами Матвеева.