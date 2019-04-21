Паломники из Абхазии отправились в Иерусалим за Благодатным огнем

СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Паломники из Абхазии отправились за Благодатным огнем в Иерусалим, сообщил корреспонденту Sputnik зампредседателя духовно-нравственного фонда имени Святого апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского Леван Адлейба в воскресенье 21 апреля.

"Мы только перешли границу на Псоу. В паломническую поездку из Абхазии на Святую Землю отправляется группа в количестве до 50 человек. В следующую субботу должен сойти Благодатный огонь в Храме гроба Господня. Как это было в течение прошлых трех лет, мы планируем взять частичку Благодатного огня и привезти ее чартерным рейсом в Сухумский кафедральный собор перед пасхальной службы", - рассказал Адлейба.

Он добавил, что паломники из Абхазии также намерены посетить святые места Иерусалима.

Организатором паломнической поездки выступил духовно-нравственного фонда имени Святого апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского, а финансовую поддержку оказал меценат Беслан Эшба.