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Абхазские паломники в пути от Претории к Голгофе

Паломники из Абхазии отправились в Иерусалим за Благодатным огнем

© Фото : Роберт Джопуа
В Абхазии
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Праздник Пасхи православные всего мира отметят в воскресенье 28 апреля.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава.  Паломники из Абхазии отправились за Благодатным огнем в Иерусалим, сообщил корреспонденту Sputnik зампредседателя духовно-нравственного фонда имени Святого апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского Леван Адлейба в воскресенье 21 апреля.

"Мы только перешли границу на Псоу. В паломническую поездку из Абхазии на Святую Землю отправляется группа в количестве до 50 человек. В следующую субботу должен сойти Благодатный огонь в Храме гроба Господня. Как это было в течение прошлых трех лет, мы планируем взять частичку Благодатного огня и привезти ее чартерным рейсом в Сухумский кафедральный собор перед пасхальной службы", - рассказал Адлейба.

Он добавил, что паломники из Абхазии также намерены посетить святые места Иерусалима.

Организатором паломнической поездки выступил духовно-нравственного фонда имени Святого апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского, а финансовую поддержку оказал меценат Беслан Эшба.

Теги:
Абхазия, Благодатный Огонь, Иерусалим, Пасха


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