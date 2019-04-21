Документальный фильм "Женщины Гулага" покажут на Московском кинофестивале

Фильм "Женщины Гулага", вошедший в шорт-лист "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм", повествует о жизни шести женщин, переживших репрессии 1930-ых годов. В их числе жительница Абхазии, писательница Адиле Аббас-оглы.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Документальный фильм "Женщины Гулага" покажут на Московском Международном кинофестивале в воскресенье 21 апреля, рассказала корреспонденту Sputnik режиссера фильма Марианна Яровская.

Одна из героинь киноленты – Адиле Аббас-оглы из Абхазии. По словам Яровской, Аббас-оглы – человек с необычайной духовной силой, женщина, которая совершила подвиг.

"Героиня – это правильное слово, потому что она, как и остальные пять женщин в фильме, прошедшие ад лагерей, выжили. Адиле Аббас-оглы написала книгу "Не могу забыть" и посвятила часть своей жизни тому, чтобы об этом говорить. С моей точки зрения, она - героиня", - сказала Яровская.

На сегодняшний день из шести героинь документального фильма "Женщины Гулага" в живых осталось только трое. Одна из них, бывшая ассистентка русского писателя Александра Солженицына Надежда Левитская, приедет на Московский кинофестиваль.

"Ей сейчас 94 года и она в инвалидном кресле. Не знаю, сможет ли она участвовать в обсуждениях после показа, но фильм Левитская вчера посмотрела. Я и ее племянница плакали во время фильма, а она сидела в таком молчании. Думаю, что ее сильно тронула эта лента, потому что она выразила желание приехать на показ", - сказала режиссер.

На показ "Женщины Гулага" в рамках Московского кинофестиваля приедут семьи и близкие родственники героинь, которым посвящена эта картина, добавила Яровская.

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По словам режиссера, "Женщины Гулага" также планируют показать в Лондоне и Манчестере. Есть вероятность того, что короткую версию этого фильма возьмут в короткометражную программу "Каннского кинофестиваля", точнее об этом будет известно во вторник 23 апреля. Телеканал "Россия 1" планирует приобрести сорокаминутную версию "Женщины Гулага" для показа в своем эфире.