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Оказание первой помощи пострадавшим при взрыве на Шри-Ланке, 21 апреля 2019

МИД Абхазии выразил соболезнования в связи со взрывами на Шри-Ланке

© AFP 2019 / LAKRUWAN WANNIARACHCHI
В Абхазии
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МИД Абхазии осудил террористические преступления, совершенные против ланкийского народа.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии выразило глубокие соболезнования министерству иностранных дел Шри-Ланки в связи с человеческими жертвами, вызванными серией терактов в стране, сообщается на сайте ведомства.

"В Республике Абхазия с чувством глубокого сопереживания восприняли известия о вероломных террористических актах, направленных против невинных людей и повлекших за собой многочисленные жертвы", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что МИД Абхазии выступает против терроризма во всех его проявлениях и осуждает террористические преступления, совершенные против ланкийского народа.

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Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Правительство Шри-Ланки ввело комендантский час. По последним данным, погибли 215 человек.

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Теги:
Шри-Ланка, МИД Абхазии, Абхазия


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