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Футбольный матч девятого тура чемпионата Абхазии между Афоном и Динамо на стадионе Динамо в Сухуме

Минимальный перевес: "Афон" обыграл "Динамо" в чемпионате Абхазии по футболу

© Sputnik / Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Матч третьего круга четырнадцатого тура Чемпионата Абхазии по футболу прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме в воскресенье 21 апреля.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Футбольный клуб "Афон" обыграл сухумский клуб "Динамо" со счетом 3:2 в воскресенье 21 апреля, рассказал корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко. 

Первый тайм закончился со счетом 0:1 в пользу афонцев. Во втором тайме за неспортивное поведение удалили полузащитника "Динамо".

"Первый тайм был сонный, второй – поживее. Команды начали открываться, и было много голевых моментов", - отметил Федеронеко.

Авторами голов стали игроки "Афона" Акакий Званбая на 45 минуте, Леван Логуа с пенальти на 51 минуте, Алмас Вардания на 62 минуте. Игроки "Динамо" Рамин Еник и Валерий Штырев забили на 67 и 88 минутах.

Теги:
Абхазия, футбол


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