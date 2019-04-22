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Российские и абхазские военные провели совместные учения

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Командно-штабные учения подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии и Министерства обороны Абхазии проходят в рамках плана боевой подготовки объединенной группировки войск.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Российские военные в Абхазии совместно с подразделениями Минобороны республики проводят командно-штабные учения в рамках плана боевой подготовки объединенной группировки войск (сил), сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

НСВ-12,7 Утёс , архивное фото
© Sputnik / Игорь Агеенко
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Отмечается, что впервые при проведении учения личный состав соединения разделили на две противоборствующие стороны, которые в течение недели будут вести условные боевые действия в сложных условиях горно-лесистой местности.

Учения проводят с применением авиации и кораблей Черноморского флота.

Всего в командно-штабном учении принимают участие около трех тысяч военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и малый противолодочный корабль "Поворино".

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Теги:
ЮВО


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