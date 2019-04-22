"Аллигаторы" и "Терминаторы" на вооружении: в Абхазию перебросили армейскую авиацию

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Для применения в совместном командно-штабном учении абхазских и российских военных в Абхазию из Краснодарского края перебазировали боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

© Foto / Пресс-служба ЮВО Российские и абхазские военные провели совместные учения

Предполагается, что во время учений армейская авиация будет прикрывать войска на маршрутах выдвижения, вести воздушную разведку, а также наносить ракетные авиационных ударов по наземным целям противника.

Отмечается, что в ходе совместных учений военнослужащие Минобороны России и Абхазии в составе объединенной группировки войск (сил) отработают разносторонние задачи современного общевойскового боя. Впервые при проведении учения личный состав базы разделен на две противоборствующие стороны, подразделения в течение недели будут выполнять учебно-боевые задачи в двустороннем формате.

Всего в командно-штабном учении принимают участие около трех тысяч военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и малый противолодочный корабль "Поворино".