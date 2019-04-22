Абхазо-российская группа по инвестсотрудничеству начала работу в Сухуме

Рабочая встреча проходит под руководством председателей абхазской и российской частей межведомственной группы – министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба и заместителя министра России по делам Северного Кавказа Игоря Кошина.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Первое заседание межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией началось в Кабмине Абхазии в понедельник 22 апреля.

Участники встречи обсудят возможность упрощения процедур регистрации российских инвесторов и работников компаний с российским капиталом в Абхазии, подведут промежуточные итоги реализации на территории Абхазии программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.

"Заседание совместной рабочей группы проводится в преддверии МПК, чтобы обсудить вопросы и снять те ограничения, которые еще порой присутствуют. Найти общее решение, чтобы вынести экспертное мнение на межправкомиссию. Главная задача – увеличить объем инвестиций, чтобы каждый житель Абхазии смог почувствовать изменения к лучшему", – сказал замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

Главная задача состоит в том, чтобы увеличить объем инвестиций в Абхазию, подчеркнул он.

"Я думаю, что нам предстоит долгая совместная работа по привлечению взаимных инвестиционных процессов. Как известно, Россия является основным источником инвестиций в Абхазию как частного, так и государственного порядка, и мы придаем особое значение вопросам, связанным с теми темами, которые поднимают российские предприниматели, которые уже ведут бизнес в Абхазии или намереваются заняться", - сказал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, открывая заседание.

На переговорах затронут темы абхазо-российского межбанковского взаимодействия и выполнения некоторых мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы. В завершение встречи стороны намерены обсудить расширение сфер сотрудничества и развитие форм делового взаимодействия между Абхазией и Российской Федерацией.

Межведомственная рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству двух стран утверждена на 17 заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в Москве 25 декабря 2018 года.