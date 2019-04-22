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"Нарт" разгромил "Рицу" в матче чемпионата Абхазии по футболу

© Foto / Виталий Фидаренко
В Абхазии
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Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (25)
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Матч XIV тура чемпионата Абхазии между столичным "Нартом" и гудаутской "Рицей" состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Нарт" разгромил гудаутскую "Рицу" со счетом 5:2, рассказал корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко. 

© Foto / Виталий Фидаренко
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Несмотря на то, что "Нарт" досрочно стал победителем XXVI чемпионата Абхазии по футболу, в матче с "Рицей" игроки столичного клуба владели явным преимуществом, и еще в первом тайме забили четыре безответных мяча, отметил Федоренко.

Уже на третьей минуте счет в матче открыл футболист "Нарта" Гига Бенидзе. На 35 минуте счет стал 2:0, отличился Астамур Джинджолия. Спустя еще несколько минут Наур Цвинария довел счет до 3:0, а на 43 минуте встречи снова мяч забил Гига Бенидзе.

Во втором тайме, футболисты гудаутской "Рицы" Виктор Пимпия и Марат Агрба сократили счет в матче забив по голу, однако последнее слово осталось за "Нартом": Владимир Виноградов установил окончательный счет в игре – 5:2.

В другом матче XIV тура между "Гагрой" и "Самурзаканом" техническое поражение присуждено команде из Гала из-за неявки на матч. Как сообщил Виталий Федоренко, причина не приезда – сломавшийся автобус.

После XIV тура у команды "Нарт" в активе 36 набранных очков, у "Гагры" – 30, на третьем месте с 25 очками футболисты "Афона". Следующий XV тур будет заключительным в рамках чемпионата Абхазии по футболу 2018/2019 годов.

В списке бомбардиров лидируют футболисты "Нарта", на счету Шабата Логуа и Наура Цвинария по девять забитых мячей.

Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (25)


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