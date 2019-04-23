Перезапустить "Абхазию": когда откроют гостиничный комплекс в Гагре

О том, на какой стадии восстановление туристического объекта, что будет на его крыше и сколько денег планируют вложить в гостиницу инвесторы, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Работы полным ходом

Построенный в 1982 году гостиничный комплекс "Абхазия" расположен в центре Гагры всего в нескольких метрах от городской набережной. В довоенное время 13-этажная "Абхазия" принимала тысячи туристов в год и была не только в числе одних из лучших объектов отдыха, но и самых высоких зданий страны.

Во время Отечественной войны народа Абхазии комплекс этот перестал функционировать и с годами пришел в упадок, но строение само не утратило свою "стойкость".

В мае 2018 года депутаты Народного Собрания республики утвердили дополнительный перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации, куда вошла гагрская "Абхазия". Гостиничный комплекс был приватизирован на конкурсной основе, и в августе того же года начались первые ремонтно-восстановительные работы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Больше двух месяцев ушло на то, чтобы очистить все здание и прилегающие к нему участки от старой штукатурки и мусора

Корреспонденты Sputnik побывали на месте и лично убедились в том, что дела идут, и довольно быстро. Уже летом 2019 года владельцы гостиницы планируют запустить верхние пять этажей. Возможно, даже больше.

Пока во дворе "Абхазии" штабелями лежат стройматериалы, старый бассейн расширили и планируют разделить на две зоны – для детей и взрослых. На заднем дворе будет собственный парк. Там высадили несколько десятков декоративных деревьев и цветы. На территории также строится ресторан, куда смогут приходить не только постояльцы, но и местные жители.

Больше двух месяцев ушло на то, чтобы очистить все здание и прилегающие к нему участки от старой штукатурки и мусора – это больше 500 грузовиков, рассказала исполнительный директор компании "Антарис-Гагра", которая выкупила гостиничный комплекс, Ирина Аргун.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Абхазия" обошлась ее новым владельцам в 67 с лишним миллионов рублей

"Отбили всю штукатурку, сняли все старые окна, двери, демонтировали сантехнику. Дошли до голых стен, и пытаемся заново все отремонтировать. Номеров в гостинице будет около 300. Также мы у города взяли в аренду прилегающую территорию с намерением благоустроить ее, чтобы жители и гости Гагры могли там проводить время", - отметила Аргун.

Ирина хорошо помнит эту гостиницу до войны. По ее словам, "Абхазия" была элитным местом отдыха, и в летний сезон забронировать в нем номер было крайне сложно. Редко удавалось пристроить туда заграничных друзей.

Доступность и комфорт

"Абхазия" обошлась ее новым владельцам в 67 с лишним миллионов рублей. По договору они обязуются вложить в нее 110 миллионов рублей в течение трех лет. Инвесторы предполагают, что им все же придется потратить на гостиницу больше заявленной изначально суммы.

Холл гостиницы пока используется в качестве складского помещения. Там же рабочие собирают двери для дальнейшей установки. В здание проведены все демонтажные и монтажные работы, проложили более 60 километров электрокабеля и всю необходимую коммуникацию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пока во дворе "Абхазии" штабелями лежат стройматериалы

"Прежде чем приступить к работам, мы провели все экспертизы по состоянию фундамента и несущим конструкциям, а когда мы уже приступили к монтажным работам, у нас был только каркас здания. Если говорить о фойе, восстановлены все колонны, скоро появится новое напольное покрытие. В здании новая система водоснабжения и канализации", - рассказал строитель Андрей Круглов.

С водой в гостиничном комплексе проблем возникать не должно. Пробуренные скважины делают его в этом плане относительно автономным. В "Абхазии" установлено три лифта испанского производства – два пассажирских и один грузовой. Подумывают об установке четвертого подъемника, но еще не определились.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вид открывающийся с верхних этажей гостиницы

Крыша "Абхазии" будет обустроена под смотровую площадку, откуда открывается вид на город, холмы по одну сторону и морские просторы по другую. Этажом ниже будет ресторан, в том числе летний. Инвесторы планируют успеть завершить эти работы к предстоящему курортному сезону.

На статус фешенебельной гостиницы владельцы комплекса не претендуют. Напротив, отметила Ирина Аргун, задача заключается в том, чтобы сделать туробъект доступным по цене и в то же время комфортабельным. Из 308 номеров будет всего 26 класса "люкс" и "полулюкс", остальные номера - стандартные.

На нескольких верхних этажах уже проведены все монтажные работы, стены обклеили обоями, на полах лежит ковролин, установлены окна, двери, сантехника и общая система кондиционирования. На западной стороне здания будут одноместные номера, на востоке двухместные номера, а те, что выходят к морю – люкс и полулюкс.

"В каждом номере будет санузел, телевизор, новая мебель. Система отопления смонтирована с нуля. Будут электрические котлы, а сама система на воде. Хочу отметить, что благодаря сплоченной команде, которая работает по 14-16 часов в сутки, работы идут быстро и качественно. Надо успеть к сезону", - сказал Андрей Круглов.

Все мастера и специалисты командированы на строительство гостиничного комплекса "Абхазия" из России, добавил он.