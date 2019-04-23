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МВД

Оперативники нашли автомобиль, на котором, возможно, похитили мужчину в селе Гумиста

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Мужчина был похищен тремя неизвестными в селе Гумиста Сухумского района 17 апреля.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Сотрудники МВД совместно с СГБ Абхазии в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по нахождению ранее похищенного Омара Мерцхулава обнаружили автомобиль "Mercedes-Benz" в гаражных помещениях на территории совхоза "Субтропик" в селе Гумиста Сухумского района, об этом сообщается на сайте МВД.

Автомобиль Mercedes-Benz, обнаруженный в гаражных помещениях на территории совхоза Субтропик в селе Гумиста Сухумского района
© Сайт МВД РА
Автомобиль "Mercedes-Benz", обнаруженный в гаражных помещениях на территории совхоза "Субтропик" в селе Гумиста Сухумского района

Правоохранители изъяли из салона автомобиля огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжную форму, маски и перчатки, а также обнаружили в багажном отсеке государственные номерные знаки Российской федерации.

Во втором гараже в ходе обследования был найден ранее угнанный автомобиль "Lexus" белого цвета.

Ранее угнанный автомобиль Lexus белого цвета, обнаруженный в гаражных помещениях на территории совхоза Субтропик в селе Гумиста Сухумского района
© Сайт МВД РА
Ранее угнанный автомобиль "Lexus" белого цвета, обнаруженный в гаражных помещениях на территории совхоза "Субтропик" в селе Гумиста Сухумского района

 

По данным следствия, 17 апреля в 22:40 Омар Датикович Мерцхулава, 1979 года рождения, двигался на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter по улице Эшерская в селе Гумиста Сухумского района. Его остановил внедорожник белого цвета, откуда вышли трое неустановленных следствием лиц в камуфлированной форме, в масках, вооруженные огнестрельным оружием, и похитили Мерцхулава.

Позже Mercedes-Benz Sprinter был обнаружен на пустыре села Гумиста Сухумского района.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются.

Расследование проводит прокуратура Сухумского района при оперативном сопровождении УУР МВД РА.



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