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Произошло возгорание в шахте лифта Абхазского госуниверситета

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Экстренный звонок на пульт МЧС Республики Абхазиия поступил в 10:47, во вторник 23 апреля.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Пожар вспыхнул в шахте лифта Абхазского государственного университета во вторник утром 23 апреля, рассказал корреспонденту Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по городу Сухум и Сухумскому району Тимур Квициния.

"Когда мы приехали в университет, увидели сильное задымление на чердаке. Затем обнаружили, что в шахте лифта горел мусор, в подвальном его отсеке. На данный момент пожар полностью ликвидирован, причины возгорания выясняются", - отметил Квициния.

  • Пожар в АГУ
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Пожар в АГУ
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пожар в АГУ

Он добавил, что пожар не нанес ущерба зданию госуниверситета. 

Абхазский государственный университет основан постановлением Наркомпроса Абхазии от 4 февраля 1932 года как Агропедагогический институт. В 1933 году был преобразован в Сухумский государственный педагогический институт имени А. М. Горького. В 1979 году реорганизован в АГУ.



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