Произошло возгорание в шахте лифта Абхазского госуниверситета

Экстренный звонок на пульт МЧС Республики Абхазиия поступил в 10:47, во вторник 23 апреля.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Пожар вспыхнул в шахте лифта Абхазского государственного университета во вторник утром 23 апреля, рассказал корреспонденту Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по городу Сухум и Сухумскому району Тимур Квициния.

"Когда мы приехали в университет, увидели сильное задымление на чердаке. Затем обнаружили, что в шахте лифта горел мусор, в подвальном его отсеке. На данный момент пожар полностью ликвидирован, причины возгорания выясняются", - отметил Квициния.

Пожар в АГУ © Sputnik / Томас Тхайцук

Пожар в АГУ © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Пожар в АГУ

Он добавил, что пожар не нанес ущерба зданию госуниверситета.

Абхазский государственный университет основан постановлением Наркомпроса Абхазии от 4 февраля 1932 года как Агропедагогический институт. В 1933 году был преобразован в Сухумский государственный педагогический институт имени А. М. Горького. В 1979 году реорганизован в АГУ.