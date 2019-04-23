Бегом и на велосипедах: соревнования "Ochamchira run 2019" пройдут в Очамчыре

О том, как идет подготовка к приуроченным ко Дню Победы соревнованиям по дуатлону и забегу "Ochamchira run 2019", которые пройдут 11 мая в городе Очамчыра в пресс-центре Sputnik рассказали организаторы.

Бадрак Авидзба, Sputnik

На этот раз в Очамчыре

Президент Федерации триатлона Абхазии, руководитель спортивного клуба "Sport Apsny" Борис Барциц, рассказывая на пресс-конференции в Sputnik о подготовке к соревнованиям в Очамчыре, отметил, что это не первый опыт проведения подобных мероприятий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Барциц об "Ochamchira run 2019": это будет спортивный праздник для всей семьи

"В Сухуме мы уже провели три крупных спортивных соревнования, в этот раз появилась идея провести это мероприятие в восточной части нашей республики – в городе Очамчыра", - рассказал Барциц.

В дальнейшем подобные соревнования планируется провести в западной части Абхазии, например, в Гагре, заметил он.

"Мы решили начать с Очамчыры и видим, что это решение очень удачное, потому что количество зарегистрировавшихся участников уже составило 464 человека", - говорит он.

Ранее при проведении спортивных мероприятий организаторы пользовались системой регистрации с помощью сайта партнеров - компании "Титан" и Федерации триатлона России.

"Они давали нам возможность регистрироваться на их сайтах, но это было сложно и трудно, потому что своевременно не получалось обмениваться информацией о зарегистрированных. В этом году мы создали и запустили свой сайт https://sportapsny.com, и впервые появилась возможность провести регистрацию непосредственно на нашем сайте", - сообщил Борис Барциц.

К проведению "Ochamchira run 2019" будут привлечены сотрудники милиции, ГАИ, МЧС, администрации Очамчырского района.

Сразу три спортивных мероприятия

Президент Федерации триатлона Абхазии рассказал, что в Очамчыре пройдут сразу три спортивных мероприятия – бег на разные дистанции от одного километра до десяти для детей и взрослых, вторая дисциплина – велозаезд: две дистанции - для детей пять километров и для взрослых - 20 километров, и третья - дуатлон.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спортивная суббота: самые яркие фото "Сухумского забега" 15

"Хочу отметить, что спортивный велозаезд в чистом виде в Абхазии проводится впервые. Также впервые в Абхазии мы проводим соревнования по дуатлону, там чередуется бег, потом велозаезд, затем снова бег", - отметил Барциц.

Так как в этом году апрель выдался холодным, организаторы решили не проводить плавательный этап.

"У нас в республике нет бассейнов, поэтому вместо триатлона делаем дуатлон в Очамчыре", - сказал он.

Борис Барциц отметил, что было заказано 500 медалей, по числу участников, которых смогут принять организаторы соревнований.

"Больше не получится, потому что мы не можем допустить того, чтобы кто-то из участников остался без медали, поэтому общее количество участников 500 человек", - говорит организатор.

По его словам, наибольшее количество людей регистрируются на забеги на различные дистанции. К примеру, на детскую дистанцию в один километр уже зарегистрировались 200 детей. Регистрация для детей до 15 лет бесплатная, остальные вносят по 300 рублей.

"Участников на велопробеги не так много, около 20 человек, мы рассчитываем, что мы доберем количество участников до 40-45", - отметил он.

Борис Барциц подчеркнул, что обязательное условие участия в велозаездах – необходимая экипировка, в том числе наличие шлема, и призвал активнее регистрироваться на этот вид соревнований.

"Ochamchira run 2019" будет проходить на площади имени Сергея Багапш в Очамчыре, также маршруты соревнований будут пролегать по набережной города.

Помощник руководителя Представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов рассказал, для того чтобы зарегистрироваться, нужно зайти на сайт https://sportapsny.com, выбрать интересующую дисциплину, указать имя, фамилию и отчество, указать электронный адрес.

Он также отметил, что участники велопробегов должны иметь собственный транспорт, так как организаторы не предоставляют прокат. Кроме того, для маленьких детей будут организованы веселые старты.