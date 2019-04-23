Абхазию ждут пять выходных подряд: календарь праздников мая

Всего в 2019 году в Абхазии будет 246 рабочих и 119 выходных дней.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Согласно производственному календарю Абхазии, выходные дни для жителей республики будут с 27 апреля по 2 мая.

Пасха в 2019 году выпадает на 28 апреля, поэтому понедельник 29 апреля объявлен выходным днем, 30 апреля также – нерабочий день.

Так как День труда, который ежегодно отмечается в Абхазии 1 мая, тоже праздничная дата. Суббота 4 мая будет рабочим днем. День Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая и День Святого апостола Симона Кананита 23 мая также будут выходными днями.

Всего на 2019 год пришлось 246 рабочих и 119 выходных дней.