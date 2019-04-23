Велопробег и "Бессмертный полк" пройдут в Абхазии 9 Мая

Велопробег ко Дню Победы пройдет уже в седьмой раз, акция "Бессмертный полк" в этом году может состояться не на набережной, а на улицах Сухума.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В День Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая пройдут велопробег "Спасибо за Победу!" и акция "Бессмертный полк", сказал помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов на пресс-конференции в Sputnik.

"Традиционно представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Федерацией триатлона и со спортивным клубом "Sport Apsny" проводит целый комплекс мероприятий, направленных на увековечение памяти героев, погибших во время Великой Отечественной войны", - сказал Павлов.

Первое мероприятие – велопробег, который пройдет в Сухуме в седьмой раз.

"Это традиционный велопробег "Спасибо за Победу!", он проходит при активном участии членов клуба "Sport Apsny" и Федерации триатлона, нас поддерживает администрация города и посольство России", - отметил он.

Маршрут велопробега традиционно проходит от Дома Москвы до братской могилы советских воинов в Гулрыпше. По тому же маршруту участники возвращаются назад и кладут цветы к могиле Неизвестного солдата на набережной Сухума.

Помимо велопробега, также будет проходить мероприятие "Бессмертный полк", подчеркнул Павлов.

"В этом году, возможно, маршрут "Бессмертного полка" будет изменен по просьбе участников. В основном участники стоят на набережной около двух часов, ждут когда пройдет митинг и парад", - говорит он.

В этом году организаторы акции постараются, чтобы портреты участников Великой Отечественной войны пронесли по центральным улицам Сухума. Сейчас каждый желающий может прийти в Россотрудничество с фотографией своих близких, им распечатают фотографии, которые смогут пронести в "Бессмертном полку".