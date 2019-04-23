Диспансеризация в Очамчыре: 63 человека могут получить лечение в России

Всеобщая диспансеризация населения Абхазии, которая пройдет во всех районах республики, началась с 5 апреля 2019 года.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Шестьдесят три пациента из Очамчыры, прошедшие диспансеризацию, направлены на обследование и лечение в клиники России, рассказала главврач Очамчырского ЦРБ Мадонна Кишмария во вторник 23 апреля.

© Sputnik / Томас Тхайцук В три этапа: Минздрав России окажет медпомощь жителям Абхазии

"Всего в Очамчырском районе диспансеризацию прошли 2150 человек, 452 из них – дети. Из этого количества 27 пациентов были отобраны для оказания квалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи в Абхазии. 63 пациента были отобраны для обследования и лечение в клиниках Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России", - отметила Кишмария.

У 1367 взрослых пациентов и у 216 детей были выявлены заболевания различные характера, сказала главврач и добавила, что среди взрослого населения обнаружены, в основном, эндокринологические, сердечно-сосудистые и гинекологические заболевания, мочеполовой и костно-мышечной системы, проблемы со зрением.

"В основном обращались пациенты, которые знали о своем диагнозе, но многим была внесена коррекция в их назначения. Большая часть – это наши "хроники", пришедшие дообследоваться и получить консультации у узкопрофильных специалистов", - рассказала Кишмария.

© Foto / предоставлено Лали Гаргулия Гаргулия о диспансеризации в Ткуарчале: выявили заболевания, требующие срочной операции

По ее словам, жители Очамчыры активно приняли участие в диспансеризации и те, кому не удалось попасть ко всем специалистам за один день, приходили на следующий. Кишмария считает, что диспансеризацию можно было бы продлить еще на несколько дней для того, чтобы обследовать тех пациентов, которые не выдержали очереди.

Главврач Очамчырского ЦРБ уверена, что диспансеризацию в районах Абхазии нужно проводить, как минимум, раз в три года, так как во время такого обследования медики обнаруживают у пациентов заболевания, о которых он мог не подозревать. В особенности, это касается онкологических заболеваний.

Всеобщая диспансеризация населения Абхазии проходит во всех районах республики. Специалисты лабораторно-диагностического комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России начали работу в Галском районе с 5 по 11 апреля. Там обследование прошли около двух тысяч человек, из них более 300 детей. Жители Ткуарчалского района прошли диспансеризацию с 11 по 16 апреля – всего 1700 пациентов.

Следующие в списке районов, где должна пройти диспансеризацию – Сухумский, Гудаутский и Гагрские районы.

В Сухумском районе – с 14 по 20 мая, в столице Абхазии– с 21 по 27 мая, в Гудаутском районе и Новом Афоне – с 28 мая по 3 июня, в Гагрском районе и Пицунде – с 4 по 9 июня.