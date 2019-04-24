Такого нигде не найдешь: "эксклюзивы" очамчырского рынка

О том, как работает очамчырский рынок, какие правила игнорирует его администрация и какими "персонажами" он может похвастаться, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Гектар проблем

Очамчырский рынок находится в самом центре города. Вокруг него и кипит жизнь небольшого города с населением всего чуть более пяти тысяч человек. У входа толкутся таксисты, кучкуются сельские автобусы, здесь можно купить продукты или разжиться вещами.

Сам рынок небольшой, по местным меркам, его площадь всего один гектар, рассчитан на 30 торговых точек. Их состояние намного лучше, чем на базаре в соседнем Ткуарчале - у всех торговцев есть крыша над головой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Очамчырский рынок

"Что? Приехали снимать, как у нас тут все плохо? А мы все расскажем", - решительно встречают нас обитатели торжища.

Основная проблема, как и на любом "восточном" рынке республики – отсутствие покупателей. Несмотря на то, что рынок работает каждый день, жители Очамчыры сюда редко захаживают.

"Нет людей! Понимаете? А если их нет, то и торговли неоткуда взяться, получаем в день какие-то гроши. Вот уже несколько часов работаем, так никто и не пришел", - жалуется продавец зелени Зинаида Шенгелая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Зинаида Шенгелая

Зинаиде недавно исполнилось 80 лет. Сокрушается, что ей уже давно пора сидеть дома и нянчить внуков, но пенсии в 500 рублей на жизнь не хватает. В день ей удается выручить не больше 100 рублей, 50 из них отдает за аренду места.

"Вот вчера я наторговала на 80 рублей, 50 отдала за аренду, на оставшиеся купила один хлеб. Так и живем, но дома сидеть не могу, это не выход", - считает она.

Продавцы съезжаются на очамчырский рынок из соседних сел. За прилавками много жителей Лабры, которые привезли на продажу домашний сыр, молоко и зелень. Покупателей нет, но надежда не оставляет. Каждый день крестьяне привозят сюда свой нехитрый свежий товар.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торговля на очамчырском рынке

День Сони Галустян начинается в пять утра. Зелень с грядок собирает непосредственно перед отъездом на базар, чтобы как-то разнообразить ассортимент, женщина закупает огурцы и помидоры на оптовке в Сухуме. Утверждает, что наценка небольшая, не дороже, чем в столице. Случайный покупатель с ней не согласен.

"Не то что не отличаются, у нас даже дороже фрукты и овощи", - пожаловался посетитель.

По его словам, цены не только на очамчырском, но и на всех рынках Абхазии сильно завышены. Стоит перейти границу, как помидоры, огурцы и даже картошку можно взять намного дешевле, утверждает он.

"Конечно, дешевле. Им же не приходится переходить границу и платить пошлину. А мы всего 10 рублей добавляем. Зато там клубника стоит 400 рублей за килограмм, а у нас уже местная появилась, из Лабры, за 300 рублей", - парирует Галустян.

Местная клубника все равно считается дорогим удовольствием, но спросом пользуется.

© Sputnik / Томас Тхайцук Очамчырский рынок небольшой, рассчитан на 30 торговых точек

Нечистая сила

Если на очамчырском рынке вы услышали звонкий голос и почуяли запах специй, значит, совсем неподалеку находится прилавок Ирмы Шария. По ее словам, слух об очамчырской аджике и специях уже обошел всю Россию, а отдыхающие уже 15 лет чуть ли не специально приезжают к ней закупиться.

"Цены меньше, чем в Сухуме. Килограмм аджики продаю за 350 рублей, а вкус, вкус попробуйте! Такого в столице никогда не найдете!" - экспрессивно приглашает она на "экспертизу".

Жалуется Ирма на отсутствие склада на рынке. Пока продавцы нашли пустующее строение и отдают за его аренду по 500 рублей в месяц.

"И мы не знаем, что будет дальше, когда нас заставят освободить это помещение", - добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прилавок Ирмы Шария

По словам продавщицы Флоры Цвижба, уже много лет торговцы не могут добиться соблюдения простых правил гигиены – двор подметается редко и плохо, ворота никогда не закрываются, ночью по двору свободно гуляют свиньи и коровы. Недоумевает, почему с них берут деньги за место.

"Все, что вы сейчас видите, делаем мы. Элементарно нужно же закрывать ворота. Сюда заходят непонятные люди, воры, наркоманы. К примеру, не так давно ко мне в магазин через крышу пытались забраться воры. К счастью, не смогли. И так во многих местах", - рассказала она.

Администрация рынка претензии принимает, но ничего не обещает. По словам директора рынка Темура Хаджимба, в 2019 году администрация района планирует выделить деньги, но лишь на асфальтирование.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торговля на очамчырском рынке

Ювелирный экспонат

У выхода с рынка притулилась старая деревянная будка. "Винтажное" здание оказалось единственной в городе ювелирной мастерской. Герман Лабахуа начал работать ювелиром, когда ему было всего 19 лет.

"Начинал я как художник, но потом почему-то бросил это дело. Появился интерес к ювелирному мастерству, так и научился сам по чуть-чуть", - рассказал он.

По словам Германа, раньше люди чаще приносили золотые украшения на ремонт, сейчас в основном серебро или вообще бижутерию – просят запаять какие-то мелкие детали.

Ювелир Герман Лабахуа на очамчырском рынке © Sputnik / Томас Тхайцук

Вход в мастерскую Германа Лабахуа © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Ювелир Герман Лабахуа на очамчырском рынке

"А ремонт у меня стоит в несколько раз меньше, чем в Сухуме. В столице запаять цепочку стоит 150 рублей, а у меня 50", - хвастается он "демпингом".

Ювелиру уже 73 года, но планирует все же достроить дом. На работу добирается к восьми утра на персональном транспорте – стареньком советском мотороллере.

"Но я себя не чувствую на этот возраст. Домашние дела для меня как зарядка, я должен быть физически подкован, чтобы каждый день выходить на работу", - сообщает он.

И сетует, что молодежь совсем не интересуется ювелирным делом. Да и вообще, ничем уже не интересуется, немного подумав, добавил он.