Российские и абхазские военные уничтожили условного противника в горах Абхазии

Всего в учениях объединенной группировки войск (сил) России и Абхазии принимают участие около трех тысяч военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Войска российской военной базы и Минобороны Абхазии в рамках совместных учений отработали бомбометание по целям наступающего противника, а также на боевых вертолетах Ка-52 "Аллигатор" уничтожили наблюдательные пункты условного противника управляемыми ракетами "Вихрь" и "Атака", об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По сценарию учения, мотопехотные подразделения противника совершали наступательные действия в условиях горно-лесистой местности полигона "Цабал".

Группы Вооруженных сил России и Абхазии осуществили разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи КРУС "Стрелец".

Экипажи бомбардировщиков Су-34 и Су-24, дислоцированных в Краснодарском крае, авиационными бомбами на больших высотах поразили бронированную технику и подземные командные пункты условного противника, расположенные на полигоне "Цабал" в Абхазии.

Ранее вертолетчики совершили доставку боеприпасов и различных грузов в труднодоступные горные районы республики, а также прикрытие и сопровождение колонн боевой техники на марше.

На время проведения учений подразделениям базы приданы корабли Черноморского флота и армейская авиация соединений ЮВО.

Всего в учениях объединенной группировки войск (сил) России и Абхазии принимают участие около трех тысяч военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град", современные танки Т-72Б3, вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и малый противолодочный корабль МПК "Поворино".