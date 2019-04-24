Сеанс магии с разоблачением: "Мастер и Маргарита" из Москвы покорили Абхазию

О том, как в Сухуме прошел спектакль "Мастер и Маргарита" Театра на Юго-Западе, какую магию московские актеры показали абхазскому зрителю и почему зал не отпускал труппу, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Сухуме перед спектаклем "Мастер и Маргарита" Театра на Юго-Западе люди буквально атаковали кассу РУСДРАМа. Уже эта толпа напоминала сцену сеанса черной магии в театре-варьете Лиходеева. Актеры из Москвы показали магию, но обо всем по порядку.

Аннушка разлила масло

Третий звонок. Аннушка уже купила и даже разлила масло. Полное затмение. Музыка. Из-за железных щитов, парящих над сценой, появляется свита Воланда. Уже с первого эпизода зрителю передается накал, который будет сопровождать весь спектакль.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Мастер и Маргарита" Театра на Юго-Западе

В "Мастере и Маргарите" режиссера Валерия Беляковича представлены все три пласта булгаковского текста: бытовой, фантастический и библейский. Все они тесно переплетены и неразрывно связаны.

В постановке московского театра удивляет сценография. Из декораций только металлические щиты и свет. На них вместе с разбойниками был распят Иешуа Га-Ноцри, подобные грому удары по ним символизируют появление сил зла или предвещают перемены. В то же время в постановке хорошо слышится булгаковский текст, который мастерски и с полной отдачей передают актеры.

Спектакль полностью захватывает зрителя, который с Большой Садовой переносится во дворец Понтия Пилата, затем в московскую коммуналку, оттуда на ялтинский пляж и в театр варьете. Музыка, свет, выразительная актерская игра и пластика создают невероятную атмосферу мистики, которая погружает в транс. "Мастер и Маргарита" одновременно заставляет и плакать, и смеяться.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сцена суда над Иешуа

Апофеоз спектакля - бал Сатаны, от которого пробирает дрожь. Актеры через пластику передают и шабаш ведьм, и святотатственную черную мессу.

Все в одном

Показ "Мастера и Маргариты" в Сухуме стал настоящим праздником.

"Произведение для меня – абсолютно библейская история, современная такая Библия, книга книг, в которой описаны все аспекты человеческой жизни: добро и зло, любовь и ненависть, верность и предательство и многое другое. Именно роман "Мастер и Маргарита" побудил меня в свое время прочитать Библию. И спектакль Театра на Юго-Западе – это какая-то мистерия, воплощенная на сцене", – призналась постоянный зритель Русского театра драмы Амра Амичба.

Амру еще при первом прочтении книги захватывали эпизоды с Понтием Пилатом и Маргаритой. В постановке же ее впечатлила игра актеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Мастер и Маргарита" Театра на Юго-Западе

"Знаете, в какой-то момент ощутила, что сижу не в зрительном зале РУСДРАМа, а сама участница Великого бала у Сатаны. А мольба Маргариты о спасении детоубийцы Фриды, реплика о платке - это взрыв мозга и слезы на глазах. Я видела игру исполнительницы роли Маргариты Карины Дымонт в спектаклях "Дракула" и "Чайка" в образах Вильгельмины и Нины Заречной. В роли Маргариты Карина Дымонт сильно “бьет" по нервам. Все актеры Театра на Юго-Западе играли на "разрыв аорты". Вышла из зала ошеломленной и взбудораженной, не хотелось ни с кем разговаривать при выходе из зала, хотелось осмыслить испытываемые ощущения и разбуженные чувства", – добавила она.

Другой зритель Евгений Павлов признался, что он получил от спектакля невероятное эстетическое удовольствие.

"Это полный восторг. Мы с супругой смотрели спектакль. Она просто не могла найти слов, чтобы описать свои впечатления. Не хотелось отпускать актеров, потому что мы получили невероятное эстетическое удовольствие. Поразило то, как актеры донесли произведение. Особенный образ мастера (Евгений Бакалов – ред.), особенный образ Воланда (Олег Леушин – ред.) - просто не передать словами", – поделился он впечатлениями.

© Sputnik / Томас Тхайцук Олег Леушин в образе Воланда

Сами же актеры, проведя три с половиной часа на сухумской сцене не чувствовали себя уставшими.

"Мы с нетерпением ждали этой встречи с абхазской публикой, которая очень открыта и честна. С первых минут спектакля мы ощущали связь со зрителем. Мы соприкасались душами с публикой, и это прекрасно", – признался художественный руководитель театра Олег Леушин.