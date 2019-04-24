Хаджимба выразил соболезнование армянскому народу в связи с геноцидом 1915 года

Армяне всего мира отмечают скорбную дату 24 апреля, вспоминая жертв геноцида 1915 года в Османской империи, в результате которого погибло более полутора миллиона армян.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik.Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования армянскому народу в связи с трагическими событиями начала XX века, об этом сообщается на сайте главы республики.

"Сегодня мы чтим память тех, кто стал жертвами страшных преступлений начала ХХ столетия. Мировое сообщество должно помнить о совершенных деяниях, чтобы не допустить их повторения в своей истории", - говорится в сообщении.

Хаджимба отметил стойкость армянского народа, "который возродился, сохранил свой язык, веру и традиции", участвует в политической, социальной и экономической жизни страны, строя сильное и независимое абхазское государство.

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К 1914 году во всем мире проживало более четырех миллионов армян. Из них больше двух миллионов — на территории Османской империи, около двух миллионов — в России, 100 тысяч — в Персии и 200 тысяч — в других странах мира. В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и двух с половиной тысяч сел. Около одного миллиона человек бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию.

Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей.