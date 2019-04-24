Читанава: лечение пальм в республике будет проходить ежемесячно

Из-за нашествия пальмового долгоносика и южноамериканского мотылька в 2018 году в Сухуме вырубили 21 пальму, в Гагре - 20 деревьев.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Лечение пальм в республике будет проходить ежемесячно, сказал председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава на совещании в Кабинете Министров в среду 24 апреля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Только профилактика: как в Абхазии планируют бороться с пальмовым вредителем

Обработку пальмовых деревьев в 2018 году провели два раза в Сухуме.

"В этом году мы планируем ежемесячно проводить обработки, в прошлом году мы аврально занимались, так как это было впервые. В этом году мы подготовились, правительство закупило 200 литров пестицидов, через Минсельхоз передали нашей службе", - сообщил он.

Савелий Читанава напомнил, что по распоряжению премьер-министра была создана комиссия по борьбе с инвазивными вредителями. Комиссии предписывалось провести инвентаризацию и выяснить количество пальм в республике.

Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. Вредитель может уничтожить взрослое дерево за три месяца. Ученые не исключают, что пальмовый долгоносик завозится вместе с посадочным материалом. Согласно подсчетам, в Абхазии произрастает 2600 пальм.

"Мы брали в учет только крупноствольные, элитные виды пальм, что касается веерной пальмы, которая встречается повсеместно, мы ее в расчет не берем. К сожалению, получается, что и на ней обнаружен другой вид вредителя – пальмовый мотылек", - заметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Читанава о борьбе с пальмовым долгоносиком в Абхазии: думаю, сможем удержать ситуацию

Лечение пальм началось в 2018 году, однако, исходя из того, что пальмовый долгоносик – новый вид вредителя для республики, способов борьбы с ним абхазские специалисты не знали.

"Нам помогла литература, коллеги из сельскохозяйственной программы ООН приезжали в Абхазию, которые предложили методику борьбы с вредителем", - рассказал Читанава.

Помимо этого, иностранная продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН передала 55 литров пестицидов, 45 литров передали волонтеры Сухума во главе с Тенгизом Тарба. Также Россия оказала гуманитарную помощь – 1920 литров препарата для уничтожения пальмового долгоносика.

Из-за нашествия пальмового долгоносика и южноамериканского мотылька в 2018 году в Сухуме вырубили 21 пальму, в Гагре - 20 деревьев.

"Представить ландшафт республики без пальм невозможно, поэтому мы активнее должны проводить эту работу", - говорит он. Савелий Читанава отметил, что в Афоне и Гудауте не обнаружены очаги распространения пальмового долгоносика.

Долгоносик – не единственный в Абхазии вредитель, который уничтожает пальмы Абхазии. Есть еще и южноамериканский мотылек, он поражает веерную китайскую пальму.