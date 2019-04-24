17:30 24 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.98
  • EUR71.72
Поиск
Генеральная прокуратура Абхазии

Следствие по похищению Омара Мерцхулава передано в Генпрокуратуру Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
279 0 0

Омар Мерцхулава был похищен неизвестными 17 апреля в селе Гумиста Сухумского района.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В связи с резонансом, вызванным похищением Омара Мерцхулава, Генеральная прокуратуры Абхазии изъяла уголовное дело из производства прокуратуры Сухумского района и приступило к расследованию. Об этом Sputnik сообщил помощника генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даура Амичба.

МВД
© Sputnik Томас Тхайцук
Оперативники нашли автомобиль, на котором, возможно, похитили мужчину в селе Гумиста

По данным следствия, 17 апреля в 22:40 Омар Мерцхулава, 1979 года рождения, двигался на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter по улице Эшерская в селе Гумиста Сухумского района. Его остановил внедорожник белого цвета, откуда вышли трое неустановленных следствием лиц в камуфлированной форме, в масках, вооруженные огнестрельным оружием, и похитили Мерцхулава.

Позже Mercedes-Benz Sprinter был обнаружен на пустыре села Гумиста Сухумского района.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются.

Сотрудники МВД совместно с СГБ Абхазии в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по нахождению ранее похищенного Омара Мерцхулава обнаружили автомобиль "Mercedes-Benz" в гаражных помещениях на территории совхоза "Субтропик" в селе Гумиста Сухумского района.

Правоохранители изъяли из салона автомобиля огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжную форму, маски и перчатки, а также обнаружили в багажном отсеке государственные номерные знаки Российской Федерации.

Во втором гараже в ходе обследования был найден ранее угнанный автомобиль "Lexus" белого цвета.

По теме

Трое неизвестных похитили мужчину в селе Гумиста, возбуждено уголовное дело


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию
Музыка, танцы и немного магии: как московский театр зачаровывал Сухум Мастером и Маргаритой
Танцы и немного магии: как московские "Мастер и Маргарита" зачаровали Сухум
Как выбрать и покрасить яйца к Пасхе
Как правильно выбрать яйца к Пасхе

Соцсети

Sputnikabkhazia