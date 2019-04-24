Следствие по похищению Омара Мерцхулава передано в Генпрокуратуру Абхазии

Омар Мерцхулава был похищен неизвестными 17 апреля в селе Гумиста Сухумского района.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В связи с резонансом, вызванным похищением Омара Мерцхулава, Генеральная прокуратуры Абхазии изъяла уголовное дело из производства прокуратуры Сухумского района и приступило к расследованию. Об этом Sputnik сообщил помощника генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даура Амичба.

По данным следствия, 17 апреля в 22:40 Омар Мерцхулава, 1979 года рождения, двигался на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter по улице Эшерская в селе Гумиста Сухумского района. Его остановил внедорожник белого цвета, откуда вышли трое неустановленных следствием лиц в камуфлированной форме, в масках, вооруженные огнестрельным оружием, и похитили Мерцхулава.

Позже Mercedes-Benz Sprinter был обнаружен на пустыре села Гумиста Сухумского района.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются.

Сотрудники МВД совместно с СГБ Абхазии в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по нахождению ранее похищенного Омара Мерцхулава обнаружили автомобиль "Mercedes-Benz" в гаражных помещениях на территории совхоза "Субтропик" в селе Гумиста Сухумского района.

Правоохранители изъяли из салона автомобиля огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжную форму, маски и перчатки, а также обнаружили в багажном отсеке государственные номерные знаки Российской Федерации.

Во втором гараже в ходе обследования был найден ранее угнанный автомобиль "Lexus" белого цвета.