До последнего пациента: изменен график диспансеризации в Гулрыпше

Диспансеризация пройдет в Гулрыпшском районе Абхазии с 24 по 27 апреля 2019 года.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В связи с праздничными выходными диспансеризация в Гулрыпшском районе продлится три дня вместо пяти, но увеличатся часы работы, рассказал главврач Гулрыпшской районной больницы Гурам Шоуа в среду 24 апреля.

© Foto / предоставлено Мадонной Кишмария Кишмария о диспансеризации в Очамчыре: нужно было продлить, людей было много

"Мы не знаем, до которого часа будем работать, пока есть пациенты, мы их принимаем. Ускоряет процесс приема людей то, что мы не прогоняем их по всем врачам, а направляем их к врачу, специализирующемуся по конкретному заболеванию или жалобе пациента. Обязательно только флюорография, общий анализ крови и кардиограмма", - отметил Шоуа.

Жители Гулрыпша активно проходят диспансеризацию и к 17:00 среды обследование прошли более 420 человек, из них около 80 детей, добавил Шоуа. Тяжелых заболеваний среди детского населения выявлено не было.

"Тяжелых случаев нет, но из-за нехватки детских кардиологов и неврологов в Абхазии, дети неухоженные и недосмотренные в медицинском смысле. Что касается взрослого населения, обследование проходят, в основном, пожилые люди. Среднего возраста почти нет, может быть, 5-10% из общего числа. Все без исключения женщины проходят обследования у маммолога", - рассказал главврач.

Последний раз диспансеризация в Гулрыпшском районе проходила в 2012 году.

Всеобщая диспансеризация населения Абхазии началась с 5 апреля 2019 года. К 24 апреля диспансеризацию прошли 4176 взрослых и 1073 детей в Галском, Ткуарчалском и Очамчырском районах.

В Сухумском районе – с 14 по 20 мая, в столице Абхазии– с 21 по 27 мая, в Гудаутском районе и Новом Афоне – с 28 мая по 3 июня, в Гагрском районе и Пицунде – с 4 по 9 июня.