До последнего пациента: изменен график диспансеризации в Гулрыпше

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В связи с праздничными выходными диспансеризация в Гулрыпшском районе продлится три дня вместо пяти, но увеличатся часы работы, рассказал главврач Гулрыпшской районной больницы Гурам Шоуа в среду 24 апреля.
"Мы не знаем, до которого часа будем работать, пока есть пациенты, мы их принимаем. Ускоряет процесс приема людей то, что мы не прогоняем их по всем врачам, а направляем их к врачу, специализирующемуся по конкретному заболеванию или жалобе пациента. Обязательно только флюорография, общий анализ крови и кардиограмма", - отметил Шоуа.
Жители Гулрыпша активно проходят диспансеризацию и к 17:00 среды обследование прошли более 420 человек, из них около 80 детей, добавил Шоуа. Тяжелых заболеваний среди детского населения выявлено не было.
"Тяжелых случаев нет, но из-за нехватки детских кардиологов и неврологов в Абхазии, дети неухоженные и недосмотренные в медицинском смысле. Что касается взрослого населения, обследование проходят, в основном, пожилые люди. Среднего возраста почти нет, может быть, 5-10% из общего числа. Все без исключения женщины проходят обследования у маммолога", - рассказал главврач.
Последний раз диспансеризация в Гулрыпшском районе проходила в 2012 году.
Всеобщая диспансеризация населения Абхазии началась с 5 апреля 2019 года. К 24 апреля диспансеризацию прошли 4176 взрослых и 1073 детей в Галском, Ткуарчалском и Очамчырском районах.
В Сухумском районе – с 14 по 20 мая, в столице Абхазии– с 21 по 27 мая, в Гудаутском районе и Новом Афоне – с 28 мая по 3 июня, в Гагрском районе и Пицунде – с 4 по 9 июня.