День адыгского флага празднуется с 2010 года, в Абхазии его впервые отметили потомки черкесских эмигрантов в 2016 году.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. День адыгского флага отметят в Сухуме 25 апреля, сказал в интервью Sputnik председатель совета общественной организации "Адыгэ Хасэ" Республики Абхазия Валерий Маремуков.

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"К 10 часам в офисе "Адыгэ Хасэ" соберутся участники мероприятий, оттуда автомобильная колонна отправится к Мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, где пройдет возложение цветов", - добавил он.

После участники отправятся к устью реки Гумиста, где в апреле 1993 года погибли бойцы группы "Кабарда", которой командовал легендарный Гена Карданов, и возложат цветы. Затем колонна вернется в город и пройдет по набережной Сухума с адыгскими флагами в руках.

"Шествие будет проходить по набережной от гостиницы "Интер-Сухум", закончится оно у Мемориала славы, там мы поклонимся памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов", - сообщил Маремуков.

В 15:00 в Музее боевой Славы имени Владислава Ардзинба состоится концерт, в котором примет участие Государственный ансамбль народного танца "Кавказ" с адыгским танцем "Исламей", зрители услышат звучание абхазского инструмента ачарпын.

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Народный артист Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Ингушетии и Северной Осетии Черим Нахушев порадует собравшихся песней "Си Нанэ дахэ". К 18:00 на набережной возле Абхазского драматического театра состоятся адыгские танцы "Адыгэ джэгу", в которых смогут поучаствовать все желающие.

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День адыгского флага празднуется с 2010 года. В Абхазии его впервые отметили потомки черкесских эмигрантов в 2016 году. По традиции, в республиках Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия организуют концерты, конные переходы, автопробеги, спортивные состязания. Также эту дату отмечают потомки черкесов более чем в 50 странах мира.

Впервые об адыгском флаге упомянул в своей книге "Путешествие в Черкесию, Крым — Татарию…" английский путешественник Эдмунд Спенсер в XIX веке. В 1992 году флаг был утвержден как государственный флаг Адыгеи. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд.

12 звезд означают объединение самых крупных племен. Три перекрещенные стрелы символизируют объединение трех главных княжеских родов. Зеленый цвет полотна символизирует ислам.