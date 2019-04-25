Мусорная утечка: почему ачандарская свалка несет внешнюю угрозу

О том, как в селе Ачандара образовалась стихийная свалка, кто туда свозит мусор, почему свалка стала проблемой не только Ачандары и куда утекает мусор, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Последние несколько месяцев одной из самых острых и злободневных стала проблема со свалками, которая достигла своего пика после того, как жители Маяка перекрыли проезд на городской полигон с требованием закрыть его.

Но проблема с мусором не только в городах Абхазии, но и в селах, которые некогда считались самыми чистыми.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент изменил категорию земли под строительство полигона ТБО в Гулрыпше

Сегодня в Абхазии, наверное, нет ни одного села, где вдоль дороги или же на заброшенных полях местные не оставляли бы бытовые отходы. Но, если одни предпочитают сжигать мусор у себя в саду, то другие просто выносят его за пределы своей территории, а там уже не важно, где оставить пакет с отходами.

С одной стороны, куда сельчанам девать мусор, если при администрациях нет жилищно-коммунальных услуг, которые занимались бы этим. С другой, почему вместо цивилизованного подхода к вопросу местные жители предпочитают образовывать стихийные свалки? Ведь бережное отношение к природе – часть традиционной культуры абхазов.

На примере ачандарской свалки редакция Sputnik решила показать ситуацию с мусором в селах республики.

Свалочное "самообразование"

Стихийные свалки появляются еще задолго до Ачандары. Лишь только сворачиваешь с республиканской трассы в сторону села, мусор встречается уже в Абгархуке, прямо на берегу реки Дзбаара. Но главная беда впереди.

Про ачандарскую свалку в селе знает каждый. Любой школьник готов показать дорогу к стихийному "полигону", точнее к воронке.

По словам замглавы села Ачандара Леонида Царгуш, свалка образовалась "сама по себе" около 30 лет назад. За это время она разрослась до внушительных масштабов.

"Никто специально не выделял эту землю для бытовых отходов. Люди сами захотели и стали бросать мусор. Сначала автомобилисты, которые мимо проезжали и из окон машин выбрасывали пакеты с мусором. Потом эту свалку заметили, стали и все остальные бросать здесь мусор", – рассказал Леониод Царгуш.

© Sputnik / Томас Тхайцук На свалку мусор свозят не только жители самой Ачандары, но и близлежащих сел

Сначала местные жители ругались. Какое-то время даже перестали свозить сюда мусор. Но этого хватило ненадолго.

Отчаявшиеся жители близлежащих домов махнули руки. Теперь на ачандарскую свалку приезжают большие грузовые машины с мусором и из других сел.

"Особенно из Абгархука. Бывает в день даже по две-три большие грузовые машины приезжают. Раньше мусор хоть в обрыв бросали, теперь прямо у дороги. Бросают не только то, что обычный человек не может утилизировать. Но и то, что можно элементарно сжечь. Все пытаются подальше от дома унести мусор", – сетует Леонид Царгуш.

© Sputnik / Томас Тхайцук От стихийной свалки до ближайших домов всего 250 метров.

Сюда свозят не только бытовой мусор, но и падаль, который разлагается. А от стихийной свалки до ближайших домов всего 250 метров. Местным жителям приходится дышать неприятным запахом.

"Что только сюда не сбрасывают. И падаль, и твердые бытовые отходы, и даже то, что элементарно можно сжечь. От всего этого исходит специфический запах. Проблема стала серьезной. Мы говорим, чтобы не бросали мусор, но это невозможно контролировать постоянно. Даже не знаю, что делать – разводит руками местный житель Канбей Царгуш, чей дом расположен ближе всего к свалке. – Мы же не можем здесь стоять постоянно и не впускать на территорию заезжающие машины. Сложно стало следить. Невозможно контролировать".

Казалось бы, чем ачандарская свалка отличается от остальных сельских, которые образовываются точно так же, стихийно. Но ее специфика в том, что мусор утекает в реку Аапста, а оттуда в море.

"Во время сильных дождей мусор смывает, и он уходит в реку, а оттуда в море. Это проблема не только нашего села, но и тех людей, которые пьют воду из этой реки, и тех, кто купается в море", – добавил местный житель.

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Есть ли решение?

Полтора года назад администрация села провела собрание с жителями села. Даже привлекли местное телевидение. Власти Ачандары пытались призвать жителей не бросать мусор в котлован, хотя альтернативы не предложили.

"Мы попросили сельчан, чтобы перестали бросать здесь мусор. Пытались призвать к пониманию, говорили, что в село приезжают туристы, журналисты из других стран. Но нам говорят: "Покажите тогда, где нам бросать мусор, и мы начнем туда свозить свои отходы". Но такое место мы не можем найти", – сказал он.

Замглавы администрации Леонид Царгуш же считает, что вопрос надо решать цивилизованным путем. Нужно выделить ровную поверхность, вырыть яму, сбрасывать туда мусор, а затем сверху засыпать землей или гравием. Но тут возникает другая проблема – такого участка в селе не найти.

"Пока не найдем специально-отведенное место под мусор, эту проблему, на мой взгляд, не решить. Но я даже не знаю, где найти такое место, которое можно было выделить под свалку. Это надо иметь ровную местность. А в Ачандаре единственное ровное место – территория администрации села. А так везде неровная местность, обрывы, склоны", – рассказал Царгуш.

Свалочный перевал: мусорные пейзажи полигона в Щащикуаре>>

Есть еще один вариант: поставить в селе несколько больших контейнеров, в которых складировали бы мусор, а потом вывозили бы раз в неделю. Но, по заверению властей села, таких возможностей у администрации нет.