Абхазские делегаты форума Победителей возложили венок к монументу "Мать-Родина"

Делегация из Абхазии принимает участие в IX Международном форуме Победителей "Великая Победа, добытая единством", открывшемся 25 апреля в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург, 25 апр - Sputnik, Роберт Джопуа. Торжественной церемонией возложения венков к Вечному огню у монумента "Мать–Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге открылся IX Международный форум Победителей "Великая Победа, добытая единством", посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает с места события корреспондент Sputnik.

По словам члена абхазской делегации, члена Общественной палаты Абхазии Сократа Джинджолия, важно сохранить правду об истории Великой Отечественной войны.

"Все народы СССР воевали с фашистской Германией и обеспечили победу над ней. За последнее десятилетие много событий произошло по поводу интерпретации истории. И сейчас очень важно, чтобы эта правда истории войны передавалась из поколения в поколение. Поэтому очень важны эти мероприятия, которые проводятся в рамках данного форума", - считает Джинджолия.

На Пискаревском кладбище состоится торжественная закладка аллеи и памятного камня "Великая Победа, добытая единством" в сквере Меншиковского проспекта.

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Во второй половине дня рабочая программа форума откроется пленарным заседанием в Президентской библиотеке. Завершится день торжественным вечером с концертом, подготовленным представителями национальных делегаций.

Участие в форуме принимают делегации всех стран постсоветского пространства. В число 250 делегатов входят ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и их потомки, представители органов государственной власти, общественных организаций и поисковых движений, историки.

Форум направлен на развитие диалога молодежных, научных и экспертных сообществ государств СНГ, стран Прибалтики, Абхазии и Южной Осетии в целях сохранения общей исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также вкладе народов СССР в Победу над фашизмом.

Делегацию из Абхазии возглавляет первый вице-премьер правительства Даур Аршба.