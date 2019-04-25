Участники форума победителей заложили аллею на Пискаревском кладбище

Санкт-Петербург, 25 апр - Sputnik, Роберт Джопуа. Первый вице-премьер правительства Абхазии Даур Аршба в интервью Sputnik рассказал, что испытал волнение и чувство гордости при торжественной закладке аллеи и памятного камня "Великая Победа, добытая единством" на Пискаревском кладбище в сквере Меншиковского проспекта.

"Более 600 выходцев из Абхазии принимало участие в обороне и защите Ленинграда, поэтому было очень волнительно, в то же время испытывал чувство гордости за них, за тех, кто проявил мужество и храбрость при защите Ленинграда", - сказал Аршба.

Делегация из Абхазии принимает участие в IX Международном форуме Победителей "Великая Победа, добытая единством", посвященном 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открывшемся 25 апреля в Санкт-Петербурге.

Глава абхазской делегации Даур Аршба отметил, что на открывшемся форуме сложилась атмосфера единения и дружбы, которая была во время СССР. Он подчеркнул, что форум Победителей - это дань памяти тем, кто сложил свои головы за свободу бывшего СССР - государства, которое было общей родиной для многих участников форума.

© Foto / Роберт Джопуа Абхазские делегаты форума Победителей возложили венок к монументу "Мать-Родина"

"Это была наша общая история. Мы не можем и не имеем права забывать об этом, забыть тех людей, которые похоронены на этом кладбище", - сказал первый вице-премьер республики.

Ранее делегаты форума Победителей приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к Вечному огню у монумента "Мать–Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

Во второй половине дня рабочая программа форума откроется пленарным заседанием в Президентской библиотеке. Завершится день торжественным вечером с концертом, подготовленным представителями национальных делегаций.

Участие в форуме принимают делегации всех стран постсоветского пространства. В число 250 делегатов входят ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и их потомки, представители органов государственной власти, общественных организаций и поисковых движений, историки.

© Foto / Роберт Джопуа Участники форума победителей заложили аллею на Пискаревском кладбище

Форум направлен на развитие диалога молодежных, научных и экспертных сообществ государств СНГ, стран Прибалтики, Абхазии и Южной Осетии в целях сохранения общей исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также вкладе народов СССР в Победу над фашизмом.