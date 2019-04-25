Борец из Абхазии примет участие в Чемпионате Европы по вольной борьбе

Первенство России по вольной борьбе среди юношей 2002-2004 годов рождения прошел с 23 по 25 апреля в Иркутске.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Борец из Абхазии Даниил Харчилава стал серебряным призером Первенства России по вольной борьбе в Иркутске, что позволит ему выступить в Чемпионате Европы, рассказал корреспонденту Sputnik тренер спортсмена Размик Алабян в четверг 25 апреля.

"Турнир в Иркутске давал выход на Чемпионат мира и Европы. Даниил стал серебряным призером и поедет на Чемпионат Европы по вольной борьбе, который пройдет в Италии в конце июня", - пояснил тренер.

Он добавил, что в Первенстве России по вольной борьбе в Иркутске участвовало около 450 спортсменов, представлявших регионы Российской Федерации. Семнадцатилетний Даниил Харчилава выступал за Калининградскую область.

Даниил Харчилава занимается вольной борьбой около десяти лет, тренируется и учится в Калининграде в спортивной школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых. Тренер - Виктор Ходжаев.

"Он сразу проявил свои бойцовские качества. Примерно через месяц после того, как я начал его тренировать, Даниил занял третье место на соревнованиях. Потом уже понемногу начал набираться опыта", - поделился Алабян.

На Первенстве России по вольной борьбе в Иркутске из Абхазии также выступили Ричи Сичинава, Даниел Гумба, Марат Кокоскерия, Богдан Багателия, Денис Кварандзия.