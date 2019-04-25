С песнями и танцами: Абхазский драмтеатр отправился на фестиваль в Майкоп

Сария Кварацхелия, Sputnik

За час до отъезда на гастроли в Майкоп актеры Абхазского драмтеатра собрались у себя дома, в театре. Кто-то перед храмом культуры ожидает автобус, а кто-то по привычке идет в гримерную.

- Лучше поднимитесь на второй этаж, скорее всего, там и встретите наших актрис, – направляет замдиректора театра Щарида Тужба.

В коридоре на втором этаже встречаем исполнительницу главной роли в спектакле Изольду Арухаа, которая открывает дверь в гримерную № 3. У Изольды каждый раз перед спектаклем или отъездом есть привычка посидеть "на дорожку" в гримерной перед зеркалом.

- Все, приеду и подстригусь, а то как начала играть Бернарду, я в Бернарду и превратилась, – смеется она.

Актерам Абхазского театра к гастролям не привыкать. Но "Дом Бернарды Альбы" впервые предстанет перед зарубежным зрителем. Изольда Арухаа признается, немного волнительно показывать спектакль по пьесе Федерико Гарсия Лорки.

"Неизвестно, как другие театры примут наш театральный мир. Всегда волнительно выезжать на фестивали. Но мы едем дружной, сплоченной женской компанией, – улыбается Арухаа. – Каждый фестиваль – это новый опыт. Мы смотрим другие спектакли, сравниваем, оцениваем. Это дает новый толчок, стимулирует нас".

© Sputnik / Сария Кварацхелия Провожать актеров Абхазского театра пришли их коллеги

Вскоре к разговору присоединяется актриса Тома Авидзба. Для нее фестиваль – праздник, новые люди, новое общение.

"С одной стороны, это очень радует, с другой - чувствуется большая ответственность. Хочется быть на уровне, – отмечает она. – Поездка как-то нас воодушевляет. Это уже другой круг, не наш, абхазский. И поэтому мы хотим выглядеть соответственно".

Дорога у актеров предстоит непростая. Восемь часов пути в автобусе. Но режиссер Мадина Аргун признается, что "скучно" – это не про актеров.

"Конечно, переживаю. Едет группа людей, я, как режиссер, чувствую ответственность. Сложный отрезок на Джубге, серпантин. Но у нас компания веселая, едем такой женской группой, так как в "Доме Бернарды Альбы" - одни женщины. Думаю, с песнями и с танцами преодолеем все сложности пути", – добавляет она.

Но отпускать вовсе одних женщин в Абхазском театре не стали. К ним приставили несколько мужчин: три световика и звуковик.

Вскоре все актеры собираются у входа в театр. Их провожают коллеги, которые подоспели к 20:00.

- Где Ащна? – спрашивает режиссер.

- Я вместо Ащны поеду, - шутит Роман Сабуа.

Пока ждут автобуса, актеры начинают вспоминать забавные истории с предыдущих гастролей.

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Но не обходится и без доли грусти. Несмотря на то, что гастроли продлятся всего три дня, актеры уже ждут встречи со своим родным зрителем.

"Я очень хочу, чтобы наш, абхазский зритель ждал нас, куда бы мы ни поехали. Потому что мы в первую очередь работаем и играем для него. А поездки просто обогащают нас. Мы очень любим своего зрителя", – признается Изольда Арухаа.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Актрисы Абхазского театра перед отъездом на гастроли в Майкоп

Переходной возраст "Бернарды Альбы"

Приглашение на Международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" Абхаздрам получил еще в декабре 2018 года. По словам замдиректора театра по связям с общественностью и СМИ Щариды Тужба, руководство сразу же решило отправить на фестиваль один из лучших репертуарных спектаклей "Дом Бернарды Альбы".

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Режиссер Мадина Аргун признается, для нее было неожиданностью, что выбор пал именно на "Дом Бернарды Альбы".

"Для меня все мои спектакли равны. Самое важное – они растут. Это, как дитя, которое растет, которого нужно воспитывать. В этом смысле "Дом Бернарды Альбы", можно считать, уже переживает переходной возраст. Посмотрим, может, этот фестиваль даст какую-то новую жизнь этому спектаклю", – улыбается Мадина Аргун.

Какой-то особенной подготовки у труппы не было. По ее словам, для актеров, режиссера и в целом для театра нет разницы между гастролями и обычным выступлением у себя на сцене.

"Репетиции проходили в рабочем порядке. С уточнениями и дополнениями мизансцен, потому что мы будем играть в Государственной филармонии, а это не театральная сцена. У меня есть переживания, как там насчет света. Декорации к этому спектаклю масштабные, но сцена там шире, чем в Абхазском театре, поэтому проблем не будет. Если в "Доме Бернарды Альбы" у нас рабочая оркестровая яма опущена, то в Государственной филармонии Майкопа оркестровой ямы нет. Мы посмотрели фотографии сцены и зала и адаптировали некоторые эпизоды под эту сцену. У нас есть мизансцены, где актриса уходит в ложи, которые расположены на самой сцене, рядом с оркестровой ямой. А там нет этих лож, но там есть двери. И мы свои мизансцены построили под сцену филармонии Майкопа. Без оркестровой ямы, без лож, с учетом возможностей той сцены. В этом смысле, наверное, репетиция отличалась от обычной репетиции", – отметила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Дом Бернарды Альбы"

Самой сложной, по словам замдиректора по связям с общественностью и СМИ Щариды Тужба, оказалась техническая подготовка и отправка декорации и костюмов.

"Декорации к спектаклю очень большие. Все это заняло много времени и сил. Но все вместе мы собрали и отправили декорации и костюмы. У нас потрясающий заведующий постановочной частью Валерий Куправа. Он занимался всей подготовкой декораций. Это все дело не одного дня. Мы надеемся, что все пройдет благополучно. Это очень радостное событие для нас всех, что Абхазский драмтеатр выступает на новой площадке. Единственное, что напрягает, это общий перевод в зал. Это, конечно, очень сложно. Но, уверена, актеры наши справятся", – добавляет она.

Вскоре подходит автобус. Актеры, не торопясь, занимают свои места и из окон автобуса машут своим коллегам на прощание.

Международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" проходит в Майкопе с 22 по 28 апреля. В нем участвуют 12 театральных коллективов из Нальчика, Черкесска, Назрани, Грозного, Владикавказа, Цхинвала, Махачкалы. Абхазию представляют два театра – Абхазский государственный драматический театр имени Чанба и Государственный Молодежный театр.

Спектакль "Дом Бернарды Альбы" покажут в Майкопе 26 апреля.